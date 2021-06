McLaren: Ausztria megmutatta, mekkora a valódi lemaradásunk

Lando Norris sorozatban a harmadik 5. helyét szerezte meg a Stájer Nagydíjon, a konzisztenciájával pedig még mindig tartja a McLaren a 3. helyet a konstruktőri bajnokságban, annak ellenére, hogy Daniel Ricciardo még mindig nem szokott össze teljesen az MCL35M-mel.

Bár idén már két dobogós helyezést is szereztek, a wokingiak csapatfőnöke, Andreas Seidl szerint a Stájer Nagydíj, ahol Norris is kört kapott 15 körrel a verseny vége előtt, pontosan megmutatta, hol állnak az idei erősorrendben.

„Világosan látszódik, hogy az időmérőkön és a versenyeken is fontos lépést tettünk meg, és közelebb is kerültünk az előttünk állókhoz” – nyilatkozta Seidl a vasárnapi sajtótájékoztatóján.

„Ugyanakkor az is teljesen nyilvánvaló, hogy a különbség így is nagy, különösen akkor, ha ezek a srácok a verseny végéig nyomják neki, amire nem nagyon volt példa tavaly.”

„A Max és Lewis közti csata, ahol mindketten padlógázzal mennek az egész verseny alatt, megmutatja, hogy mekkora a valódi különbség köztük és köztünk, amikor nincs biztonsági autó, vagy valami hasonló változó.”

„Ettől függetlenül elégedett vagyok a megtett lépéseinkkel. Ezt kell folytatnunk az előttünk álló két évben is, és akkor előbb-utóbb utolérjük őket.”

Míg Seidl a pozitívumokat látja a csapat fejlődésében, a pilótafülkében Norrist kissé frusztrálja a jelenlegi helyzetük.

„Tavaly az 5. hely olyan volt, mint egy gőzelem” – idézi Norrist a The Race. „De amint egy kicsit is megszokod ezt a pozíciót, ennél is többet akarsz. Kicsit frusztráló, mert ma messze előttünk voltak.”

„Nem 5, 10, 15 másodperccel voltak előttünk, hanem 26,7-tel (a 4. Perezhez képest). Ez nagyon nagy különbség, ennek ledolgozásához egy sokkal jobb autóra lenne szükségünk. Idegesítő a helyzet, mert mi is fejlődni akarunk, de azt hiszem még egy darabig nem fogtok ennél jobb eredményt látni tőlünk a nyers tempó alapján.”