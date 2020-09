McLaren: Alonso egyáltalán nem olyan, mint amilyennek beállítják!

Fernando Alonso 2007-ben, majd 2015 és 2018 között versenyzett a McLaren csapatánál, majd 2018 végén úgy döntött, hogy távozik a Forma-1-ből. Azonban a búcsú csak átmeneti volt, hiszen 2021-től újra F1-es versenyző lesz, és az új nevet kapó Renault-nál (Alpine) fogja gyarapítani F1-es nagydíjainak számát.

A spanyolról az a hír terjed, hogy a csapatainál a manipulátor szerepét szokta betölteni, és gyakorta számon kéri a csapatát, ha éppen nem úgy alakul minden, ahogy azt ő szeretné. A Beyond the Grid podcastben viszont a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown azt nyilatkozta, hogy valójában jó kapcsolata volt a McLarennel, és nem igazak a híresztelések.

„Az emberek azt gondolják, hogy Fernando mozgatta a szálakat a McLarennél. Ez viszont egyszerűen távol áll az igazságtól. Egy kétszeres világbajnokról van szó, akinek nagyra értékeltük a visszajelzéseit.”

„De soha nem mondta azt, hogy adjátok meg nekem ezt, csináljátok ezt, csináljátok azt. Fernando csak az autónkat vezette. Nagy kár, de sokak fejében tévképzetek élnek ezzel kapcsolatban” – mondta Brown.

A vezérigazgató emellett felidézett egy érdekes történetet is Alonsóról, illetve a 2019-ben a csapathoz érkező Lando Norrisról. 2018-ban ugyanis még a spanyol vezette az egyik McLarent, Norris pedig egy szabadedzésen kapott lehetőséget a brit istállónál.

Fernando Alonso, McLaren and Lando Norris, McLaren in the press conference

Fotó készítője: Manuel Goria / Motorsport Images