McLaren: a tények bizonyítják, hogy alaptalanul kritizáltak minket és Piastrit is

Amikor világossá vált, hogy Oscar Piastri azért utasította a vissza az Alpine gyári ülését Fernando Alonso távozása után, mert a francia csapat helyett a McLarenhez igazolt, sokan megkérdőjelezték az ausztrál F2-es bajnok lépését, miután az Alpine nem csak a juniorprogramját támogatta, de széleskörű F1-es tesztprogramot is biztosított számára a csapat 2021-es autójával.

Azonban az FIA szerződésekkel foglalkozó testületének döntéshozása után meglepően sok részlet derült ki arról, hogy valójában mennyire feszült volt a viszony Piastri, a menedzsere, Mark Webber, és az Alpine között, miután valójában a csapat sosem adott neki mindkét fél által hitelesített szerződést, ehelyett egy 2021 novemberében felvázolt együttműködési megállapodás terve alapján próbálták magukhoz láncolni.

Az utolsó cseppet az jelentette pohárban a Piastri-tábornál, amikor 2022 májusában az Alpine egy olyan szerződésjavaslattal állt Piastri elé, amely leghamarabb 2025-ben garantálta volna azt, hogy az Alpine versenyzője lehet, addig pedig kölcsönadták volna a Williamsnek.

Mivel Piastriék tisztában voltak azzal, hogy a teljesítménye alapján a McLaren nem fogja Ricciardót megtartani 2023 után, és arra is esély van, hogy már 2022 végén elküldik a nyolcszoros futamgyőztest - ami végül meg is valósult, szabadúszóként felvették a kapcsolatot a McLarennel.

Most, hogy a Piastri-saga szinte teljes idővonala nyilvánossá vált, a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl szerint többeknek is el kéne ismerniük, hogy alaptalanul kritizálták Piastrit, miközben a McLaren a bejelentése előtt nem is kellhetett a védelmére.

A Motorsport.com kérdésére, miszerint hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy a vártnál is több részlet derült ki a McLaren és Piastri közötti tárgyalások időpontjairól, Seidl elismerte, hogy ezúttal nem sajnálja, hogy az FIA sem tartotta az összes részletet titokban.

„Örülök, hogy napvilágra kerültek, és hogy azokat ti (sajtó) is láttátok” – válaszolta Seidl a McLaren sajtótájékoztatóján, amelyen oldalunk is részt vett. „Mindenki levonhatta a saját következtetéseit, és kijavította azokat a hibás feltételezéseket is, amelyekkel többen is Oscart támadták.”

Seidl azt is hozzátette, hogy a háttérben sokkal kevésbé volt feszült a helyzet, mint ahogyan az a CRB döntésének nyilvánosságra hozása előtt volt a nyilvánosság között.

„Semmilyen kritikát nem vettünk magunkra, mert a helyzet egyértelmű volt: nem volt semmilyen ügy. Érvényes szerződést kötöttünk, amit már júliusban (4-én, a Brit Nagydíjat követően) regisztráltunk a CRB-nél, akik megerősítették akkor, hogy az nem ütközik egyetlen másik szerződéssel sem. Őszintén, belülről sokkal kevésbé volt érdekfeszítő ez az ügy, mint azt sokan gondolták.”