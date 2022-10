McLaren: a szingapúri fordulat után „nyílt a csata” a negyedik helyért A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl elmondta, hogy a csapat ugyan most fordított az Alpine ellen a konstruktőri negyedik helyért folyó küzdelemben, de ez az eredmény is csak azt mutatja, hogy a csata továbbra is nyitott.

Szerző: Egri Dávid , Szerkesztő A szingapúri félig esős, félig száraz futamon Lando Norris hibamentes versenyt teljesített, miközben Lewis Hamiltont és Max Verstappent is maga mögött tudta tartani, végül pedig a negyedik helyen ért célba. Daniel Ricciardo eközben csak a 16. pozícióból indulhatott, de a késői kerékcseréje és a biztonsági autó közreműködése révén végül közvetlenül csapattársa mögött, az ötödik helyen intették le. A McLaren által szerzett 22 pont pedig szöges ellentétben van az Alpine nullázásával, miután a franciák mindkét autója motorgondok miatt adta fel a viadalt, ennek következtében pedig a wokingiak hirtelen négypontos előnybe kerültek a bajnokságban. A Motorsport.com a helyzet kapcsán Seidlt kérdezte, aki elmondta, hogy ez a nagy fordulat is csak azt mutatja, hogy az Abu Dhabi Nagydíj legutolsó köréig kell majd küzdeniük az Alpine-nal, mivel a csata továbbra is nyitott marad. Még több F1 hír: Alonso: A meghibásodások nélkül egy másik ligában lennénk! „Ha megnézzük, hogyan alakultak a futamok Franciaország óta, akkor látszik, hogy oda-vissza adogattuk egymásnak a pontokat. Az Alpine-nak remek hétvégéje volt például Spában, miközben nekünk gondjaink voltak, ma pedig fordított volt a helyzet." „Szerintem ez tehát továbbra is egy nyílt küzdelem, mivel a teljesítmény tekintetében nagyon közel állunk egymáshoz. Nem szabad elszállnunk ettől a mai eredménytől. Tudjuk, hogy kemény az Alpine elleni harc, és tisztában vagyunk azzal, hogy egészen a szezon utolsó köréig eltarthat." „Az autónk egészen versenyképes, megvan a csapatunk a gyárban, itt a pályán, és van két remek versenyzőnk. A hozzávalók tehát adottak, és megpróbáljuk a legvégéig életben tartani az esélyeinket. Persze örülök a 22 pontnak, de közben reálisan is szemlélem az eredményt." Mivel Ricciardo a mezőny végéről jött, ezért talán számukra is hívogató lehetett, hogy korán kockáztassanak a száraz abroncsokkal, ahogy történt az George Russellnél, de Seidl a csapatot méltatta, amiért inkább türelmesek maradtak. Mindez pedig ki is fizetődött, amikor számukra éppen jókor érkezett a második biztonsági autó Juki Cunoda balesete miatt, hiszen így lényegében ingyen cserélhettek kereket. „A csapat jó munkát végzett a bokszfalon, és a kommunikáció is rendben volt a pilótákkal, mert sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt a jó eredmény elérése, valamint a felesleges kockázatot elkerülése között." „Nyilván jó volt látni, hogy George mire képes a közepes gumikon, és azon a ponton még egyértelmű volt, hogy túl korai lenne bevállalni azt a kockázatot nekünk is. A pilóták persze jelentik, hogy mit éreznek a pályán. Ezt próbáltuk alátámasztani az adatokkal." „Ezek alapján pedig meghoztuk a végső döntést, és nagyon boldog vagyok, hogy helyesen tettük. És micsoda verseny volt ez a pilótáinktól is. Sok versenyző rontott, fékezte el magát, vagy kötött ki a falban, de Lando és Daniel is hibátlan maradt, ami megmutatja, hogy világklasszis pilóták" – zárta gondolatát a McLaren csapatvezetője. Leclerc meglepődött, hogy Perez milyen gyors volt a futam végén