McLaren: a mi problémáink is azt bizonyítják, hogy a Mercedes…

A McLaren az idei szezonban kezdte el újra a Mercedes motorjait használni – ezúttal már nem kiemelt, gyári támogatással, mint a 90-es és 2000-es években, hanem mint sima ügyfélcsapat.

Az azonban egyértelműen kijelenthető, hogy megérte váltaniuk a csak vészmegoldásként látott Renault-motorokról: bár a 2021-es szezon előtt kapott fejlesztési zsetonjaikat is csak a motorcserét érintő területekre költhették, így is látványosan közelebb kerültek az élmezőnyhöz – akár sorozatban két futamgyőzelmet is szerezhettek volna, ha időben kihozzák Lando Norrist a bokszba Szocsiban.

Ezen felül azonban a McLaren is szembesült azzal, hogy a Mercedes nem várt megbízhatósági problémákkal küzd. Ők egyelőre csak Daniel Ricciardo autójában cseréltek belső égésű motort, turbót, és MGU-H-t.

A csapatfőnöke Andreas Seidl keményen is fogalmazott a Mercedes gondjaival kapcsolatban, és magyarázatot szeretne kapni a brixworth-i motorrészlegtől a problémáikra, Zak Brown azonban kereste a pozitívumot a jelenlegi helyzetben is.

„A Mercedes munkája eddig megfelelt az elvárásainknak, segítettek, hogy újra versenyeket nyerhessünk, és ott legyünk a dobogós helyek közelében, és eddig a megbízhatóságunk is jó volt” – idézte az amerikai üzletembert a GPFans.

„Tudom, hogy nekik is megvannak a saját problémáik, szerintem a megbízhatósági kérdések nem kifejezetten csak a motort érintik, hanem az autó filozófiáját, a hűtési, elhelyezési megoldásokat. Én csak a saját csapatom nevében tudok beszélni, eddig remek szezonunk volt a Mercedesszel.”

„Nem aggódunk amiatt, hogy nem fogják tudni megoldani a problémáikat, és még csak nem is ért minket annyi kellemetlen meglepetés, mint őket. Amit ezek a hibák is mutatnak az az, hogy választ tudunk adni arra a fontos kérdésre, hogy ügyfélcsapatként is egyenlő bánásmódban részesülünk-e, a Mercedes pedig bebizonyította, hogy erre a kérdésre a válasz az, hogy igen.”