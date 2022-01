McLaren: a madarak a Red Bull és a Porsche projektjéről csiripelnek

A VW-csoport tavaly június óta felpörgette a következő Forma-1-es motorformulával kapcsolatos tárgyalásokon való részvételét, széleskörű sajtóértesülések szerint pedig a Porsche és az Audi februárban be is jelentheti, hogy 2026-tól csatlakoznak a száguldó cirkuszhoz.

A Porsche partnere a jelenleg saját motorrészlegét építgető Red Bull lehet, akik 2026-ig a Honda rájuk hagyott motorjaival fognak versenyezni, míg az Audi akár a McLaren-csoport teljes felvásárlásával vetheti meg a lábát a Forma-1-ben.

Zak Brown a McLaren szezon előtti sajtóeseményén, amelyen a Motorsport.com is ott volt, elismerte, hogy felületes beszélgetéseket már folytattak, hogy feltérképezzék a lehetőségeiket, de elmondása szerint a labda az F1-es projekttel kapcsolatban továbbra is a VW-csoport térfelén pattog – a Porsche azonban már előrébb tart, annak ellenére is, hogy a legutóbb pont az Auditól szivárgott ki egy levél, amiben biztosították Stefano Domenicalit a csatlakozásukról.

„Úgy hallom, hogy a Red Bull és a Porsche között valami történni fog” – mondta Brown a VW-csoporttal kapcsolatos kérdésekre. „Több résztvevővel is tárgyaltak már a jelenlegi mezőnyből, és természetesen mi is tartunk beszélgetéseket.”

„Rövid és közepes távon azonban elégedettek vagyunk a Mercedesszel, szóval megtehetjük, hogy megvárjuk, tényleg belépnek-e a sportba, mert ezzel kapcsolatban a végső szót még mindig nem mondták ki.”

„A szerződésünk a jelenlegi motorformula végéig tart (a Mercedesszel), és persze majd időben feltérképezzük a 2026-os lehetőségeinket.”

A hibridéra kezdete óta egyetlen privát csapat sem lett világbajnok, és amennyiben nem vesszünk figyelembe a Red Bull és a Renault félgyári, igen szoros kapcsolatát a 2010-es évek elején, utoljára a Brawn GP lett világbajnok teljesen független csapatként a létezésének egyetlen évében.

Brown szerint azonban a most érkező szabályrendszer és az erőforrásokra vonatkozó fejlesztési korlátozások miatt jó lehetőséget kapnak:

„Szerintem képesek vagyunk arra, hogy győzzünk a Mercedes-motorral. Én is tudom, hogy ár egy ideje tartja magát ez a nézet, hogy nem gyári csapatként képtelen vagy győzni, de teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy az a motor, amit nekünk szállítanak, megegyezik az övékével.”

„Természetesen egy pici hátrányban így is vagyunk az autó összességét figyelembe véve, mivel hamarabb értesülnek a motor felépítésének változásairól, de pusztán a motor teljesítménye azonos.”