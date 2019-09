McLaren a kulisszák mögött Monzában: videó

A McLaren minden hétvégén beenged bennünket a kulisszák mögé, ráadásul igen igényes felvételek kíséretében. Ez az Olasz Nagydíjon is így volt, ami végül nem sikerült túl jól számukra, mivel Lando Norris a motorbüntetése miatt csak a mezőny végéről indulhatott, míg Carlos Sainz Jr. a bokszutcai baki miatt fontos pontokat veszített.

A britek azonban még mindig tartják a konstruktőri negyedik helyüket, de nagy kihívás vár rájuk, ha a Renault-nak lesznek még olyan erős hétvégéi, mint a monzai, ahol Daniel Ricciardo a 4., Nico Hülkenberg pedig az 5. helyen ért célba, kihasználván a lehetőségeiket. Ez a McLaren részéről nem történt meg.

A wokingiak többek között egy biciklis programmal is készültek, de Norris nem akarta felvenni a sapkát, amin Sainz is nagyon jókat nevetett. A spanyol nem mellesleg a futballt is nagyon szereti, így ez is némileg középpontba került az Arsenal sztárjátékosa, miközben folytatódott a móka a csapattársak között.