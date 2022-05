McLaren: a jó lassú kanyaros teljesítmény sem garancia Monacóban

A McLaren volt az egyik olyan alakulat, amely számos újítást vetett be a Spanyol Nagydíjon, ami lehetővé tette Lando Norris számára, hogy megszerezze a nyolcadik helyet. Miközben a korábbi szezonokban inkább a gyorsabb szakaszokon volt erős az autójuk, a wokingiak most úgy érzik, sikerült egy kiegyensúlyozottabb csomagot alkotniuk.

Az alacsony tempós tapadás pedig értelemszerűen kulcsfontosságú lesz Monaco szűk utcáin, és ilyenkor gyakran szokták figyelembe venni a barcelonai pálya utolsó szektorát, mert az talán egyfajta mértékadó lehet arra nézve, hogy milyenek lehetnek a csapatok kilátásai.

Seidl viszont nem gondolja, hogy ez annyira meghatározó, mert a naptár egyik legpatinásabb helyszíne igazi kívülállónak számít. „Monaco annyira különleges pálya, hogy mindig nehéz megjósolni, mire lehetsz ott képes” – nyilatkozta a német a Motorsport.com-nak.

„Igazán specifikus egy hely, ráadásul még itt vannak az új autók is, ezért most még nehezebb megmondani, mit fogunk ott látni.” Mivel Monte Carlóban sokat számíthat a pilóták egyéni teljesítménye is, Seidl reméli, hogy Norris és Daniel Ricciardo megcsillogtatja majd tehetségét.

Norris tavaly dobogóra tudott állni, miközben Ricciardo 2018-ban dominálta a hétvégét, és 2016-ban is a győzelem felé haladt, míg csapata el nem szúrta a kerékcseréjét. „Ezen a pályán sokat számít a pilóta, Daniel pedig korábban remek eredményeket tudott elérni, miközben Lando is mindig erősnek mutatkozott.”

„Azt hiszem, óvatosan optimistán mehetünk oda, de ezzel egyidőben mindenki ismét a nulláról indul majd pénteken, ezért majd meglátjuk, miként alakul.”

A Mercedes még mindig nem teljesen biztos a dolgában