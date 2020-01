McLaren: A Forma-1 a szurkolókért van

A McLaren jelentősen felülteljesített 2019-ben a 2018-as szezonjához viszonyítva. Az Autosport Internationalen a wokingi alakulat vezérigazgatója, Zak Brown nyilatkozott a Motorsport.com-nak a szurkolókról és a McLaren előtt álló szezonokról.

Csodálatos dolog, hogy a McLaren egy szurkolóbarát csapat, aminek mindig nagy volt a szurkolói bázisa. Viszont ez most komoly összefüggésben áll a Forma-1 szurkolói bázisával, és ez a jövőben is így lehet. A McLaren pedig szurkolók terén az élmezőnyben van.

„Igen, végül is a sport a szurkolókért van, szóval minden a szurkolókkal indul. És ha nincs elég kiváló szurkolód a világ körül, újak és régiek egyaránt, akkor nem lesznek szponzoraid sem, akik fizetnének.”

„Szerintem a sport időnként elfelejtette, hogy miért is csináljuk ezt az egészet. És néha szerintem mi is úgy érezzük, hogy magunkért csináljuk. De valójában a szurkolókért csináljuk. És számomra is természetesnek tűnik, hogy nyitott legyen a csapat, és mivel én magam is szurkoló vagyok, így én is átérzem a dolgot.”

„Én is szeretem nézni, hogy mi folyik a Forma-1-ben, mi történik a pilótákkal, és mi folyik a színfalak mögött. Tehát őrültség lenne megfosztani a szurkolókat ezektől az élményektől. Ennek ismeretében készítettük el az Amazon-filmet, és nyilvánvalóan korán jeleztük a Netflixnek, hogy mi is részt vennénk a sorozatban, és tavaly Lando Norris és Carlos Sainz is szerepelt benne. Szerintem szurkolók nélkül nincs sport sem.”

Fantasztikus dolog, hogy tavaly negyedikek lettetek a konstruktőri bajnokságban, ez kétségtelenül komoly eredmény, ami okot ad az ünneplésre. Viszont most, hogy elmúlt az ünnepi hangulat, és már az előttetek álló szezont tartjátok szem előtt, milyen célokat tűztetek ki 2020-ra?

„Továbbra is haladnunk kell előre. Nyilvánvaló, hogy sikerült nagyot előrelépnünk 2018-ról 2019-re, viszont ehhez hozzátartozik, hogy nagyon gyengék voltunk 2018-ban, tehát nem volt nehéz innen nagy lépést tenni 2019-re. Tehát úgy gondolom, ugyanekkorát nem tudunk majd előrelépni 2019-ről 2020-ra.”

„A szabályok nagyon hasonlóak lesznek, mint tavaly voltak. Szóval szerintem az erősorrend nem fog sokat változni. De egy kis meglepetésre azért számítok itt-ott. Remélhetőleg a Williams erősebbé válik, nem volt jó látni, hogy így sikerült nekik a tavalyi szezon. Tehát remélem, hogy javítani tudnak a tempójukon.”

„És azt gondolom, 2021-től lesz igazán izgalmas az F1. Mi még mindig egy fiatal csapat vagyunk. A 2019-es autónkat még nem James Key fejlesztette, a 2020-ast viszont igen. Meglátjuk, hogyan fogunk festeni 2020-ban. A csapatfőnök, Andreas Seidl is csak az év közepén érkezett. Tehát a csapat vezetői pozícióban lévő emberei az előző szezon közben csatlakoztak.”

„Tehát rendezettebbnek kell lennünk, jól kell indítanunk, jó érzéseink vannak a 2020-as autónk kapcsán, a 2021-es pedig már a szélcsatornában van. Most leszegett fejjel kell dolgoznunk tovább, ugyanis nem egyik napról a másikra történnek dolgok a Forma-1-ben.”

„Lesznek kiváló hétvégéink, de lesznek rosszabb hétvégéink is. De reméljük, hogy folytatni tudjuk az előrehaladást.” – zárta Brown.