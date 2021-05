McLaren: a csapatok megtalálják majd a kiskapukat a 2022-es szabályzatban

A 2022-re halasztott technikai szabályváltozásokat azzal a céllal alkotta meg az F1 és az FIA, hogy az autók sokkal könnyebben tudják követni egymást, amitől a kerék a kerék elleni csaták számának fellendülését várják.

Azonban ahogyan minden szabályváltozásnál, úgy most is fennáll az esélye, hogy az egyik csapat a szabályok „szabadabb” értelmezésével döntő előnyre tegyen szert – ahogyan azt tette a Hondából lett Brawn GP is a 2009-es szezon előtt.

A McLaren technikai igazgatója, James Key szerint elkerülhetetlen, hogy valamilyen mértékben ez megismétlődjön az új szabályrendszer első évében is, de szerinte erre gyorsan reagálni fog az F1 és az FIA.

„Mindig is tisztában voltak azzal, hogy amint egy Forma-1-es csapat ráteszi a kezét egy ilyen szabálykönyvre, új dolgokat fognak felfedezni, hiszen természetesen ez a munkánk, és ilyen a Forma-1 természete is” – idézi Keyt a GPFans.

„Az F1-es csapatok mindig találnak valamilyen új ötletet, ami nem biztos, hogy egyezik a szabályalkotók eredeti elképzelésével. Szerintem bőven lesznek még tisztázások – már most is voltak.”

„Biztos vagyok benne, hogy a második szezonra már kicsit finomítanak majd a szabályokon, hogy amennyiben kicsit elcsúszott a dolog, akkor visszatérjenek az eredeti szándékokhoz.”

„Eddig azonban jó munkát végeztek az ilyen kiskapuk lezárásával, hiszen olyan autót próbálnak kialakítani, amellyel könnyebben lehet versenyezni 2022-ben. Szerintem nem is lesz majd elmondható erről a szabályrendszerről, hogy halva született.”

„Stabil alapokra építették a szabályrendszert, de biztos vagyok benne, hogy olyan területeken is találunk majd teljesítményt, amelyekről nem is gondoltak volna még egy pár hónapja.”

A McLaren versenyzője, Lando Norris szerint 2022-től továbbra is a Red Bull, a Mercedes, esetleg a Ferrari fogja dominálni a sportot, de abban reménykedik, hogy a felzárkózást hozzájuk sokkal közelebbről kezdhetik majd, mint 2017-ben.

Norris a RaceFans-nek azt is hozzátette, hogy ebben óriási szerepet fog játszani, hogy hamarosan végre elkészül a McLaren saját szélcsatornája, miután a wokingiak jelenleg még mindig a Toyota kölni létesítményét használják.

„A saját szélcsatorna jelenti majd a legtöbbet” – mondta Norris. „Jelentősen megkönnyíti majd azoknak az életét a gyárban, akiknek most minden egyes alkalommal el kell utazniuk Németországba – ahol most karanténba is kerülnek, majd hazatéréskor ismét. Sokkal kevesebb időt fogunk veszíteni majd azokhoz a csapatokhoz képest, akik most jóval gyorsabban dolgoznak.”