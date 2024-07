McLaren: a 11. helyről is Verstappen „a favorit”

Verstappen úgy érkezett meg erre a hétvégére, hogy tíz rajthelyes büntetéssel néz szembe, mivel megkapta az idei ötödik belső égésű motorját. Ez már zsinórban a harmadik spái verseny, ahol a Red Bull úgy döntött, bevállalja a hátrasorolást, mivel viszonylag könnyű előzni ezen a helyszínen, ha az embernek megvan a tempója.

Ezt a háromszoros bajnok meg is mutatta a korábbi években, hiszen 2022-ben a 14., míg tavaly a hatodik helyről is simán győzni tudott. Verstappen és a Red Bull idén azonban már közel sem ennyire domináns, ráadásul a McLaren is rengeteget fejlődött, így a mezőnyön való átgázolás most nem tűnik olyan egyértelmű feladatnak, mint korábban.

Stella szerint ettől függetlenül azonban továbbra is a holland tekinthető favoritnak, mivel a Red Bull pénteken nem mutatta meg a valós tempóját. „Max egyértelmű veszélyt jelent. Elképesztően gyors volt száraz körülmények között, és nagyon gyors volt az esőben is. Tudtuk, hogy az ilyen pályákon még mindig a Red Bull lehet előnyben. Ez szerintem be is bizonyosodott most a vizes pályán, bizonyos fokig pedig tegnap a szárazon is.”

„Szóval továbbra is ő a favorit, hiába indul a legjobb tízen kívülről” – vélekedett Stella. Lando Norris és Oscar Piastri zárta az élen a pénteki második gyakorlást, Norris viszont úgy gondolja, Verstappen erőforrása egyáltalán nem volt még feltekerve akkor.

„Egyértelműen ő volt a leggyorsabb egész hétvégén. Az FP2 során egyszerűen nem tekerték fel a motort, miközben mi igen. Figyelembe véve tehát, hogy csak két tizeddel voltunk előtte, nekik még sokkal több volt a tarsolyban. 100 százalék, hogy gyorsan átvágja majd magát a mezőnyön, és biztosan veszélyt fog ránk jelenteni.”

A McLarennél ugyanakkor lehet egy ütőkártya a futamra. A pénteki versenyszimulációk során az látszott ugyanis, hogy a Red Bulloknál sokkal komolyabb mértékben koptak az abroncsok a részben újraaszfaltozott spái pályán, ami egyértelműen Norrisék kezére játszhat ma délután.

„Úgy tűnik, mi egészen jól tudjuk kontrollálni a jelentős mértékű gumikopást” – tette hozzá Stella. „A futamon persze majd kiderül, hogy ismét képesek vagyunk-e rá. Elégedettek vagyunk az előzetes gumitaktikánkkal. Két szett kemény keverékünk maradt. Remélhetőleg a rajt után ki tudunk építeni valamennyi előnyt, így Max hiába jön át a mezőnyön, mi már elegendő távolságra leszünk tőle.”

A McLarenek tervét ugyanakkor a második helyről induló Sergio Perez is megnehezítheti, akinek égető szüksége lenne egy erős eredményre, így vélhetően mindent meg fog tenni. „Tudom, hogy Checo kicsit keményebben fog majd védekezni, mint a többiek, de Charles a pole-ból szintén a győzelemért megy majd, szóval ő sem fogja engedni magát” – mondta Norris.

„Ugyanez van Hamiltonnál is, aki mindig agresszív és defenzív, ha szüksége van rá. Jobban kell menedzselnünk az abroncsokat, mint ő. A pénteken látott tempó viszont elég magabiztosságot ad, így egy ponton remélhetőleg át tudunk majd jutni rajtuk.”

Nézzük, hogyan áll majd fel a mezőny a Belga Nagydíj rajtrácsára.