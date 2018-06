McLaren 2019-re is az Alonso-Vandoorne párossal tervez?! És Norris?

A tavalyi év a McLarennél csakis a Hondáról, vagyis a megbízhatatlan erőforrásukról szólt. 12 hónappal később a Renault egy biztos pontot jelent, hiszen a motor megbízható, és folyamatosan érkeznek fejlesztések is, miközben most már az istálló jövőbeni stratégiája és a versenyzők hosszabbítása jelenti a fő feladatokat.

Azonban egyre többen arról pletykálnak, hogy a McLaren jövőre beindíthatja az IndyCar projektjét. Az idei szezonban ugyanis érződik a wokingiakon, hogy a motorváltás nem hozta el a nagy áttörést, főleg miután jelenleg csak a Renault "harmadik" ügyfelei. Jövőre azonban a Red Bull hondás váltásával ez is megváltozik.

A szezon harmada már eltelt - eddig megfeleltetek az elvárásaitoknak?

"Szerintem nem lehetnek elvárásaink, ott tartunk, ahol. Nyilvánvalóan szeretnénk jobb eredményeket elérni, és most már vannak jó referenciapontjaink, hiszen más csapatok is olyan erőforrással mennek mint mi. Keményen dolgozunk, hogy jobb helyzetbe kerüljünk, és olyan eredményeink legyenek, amilyeneket megérdemlünk. Egy átmeneti fázisban vagyunk, és sokat dolgozunk. Az autó fejlesztésére koncentrálunk, és a pályára a lehető legtöbb újítást készítjük el. Amíg tudunk fejlődni, addig jó az irány." - válaszolta Boullier a Motorsport.com-nak.

300 nagydíj után szerinted Alonso megunta az F1-et?

"Erről Fernandót kellene megkérdezni, nem én vagyok a megfelelő személy, hogy ezt megválaszoljam."

De még mindig motivált?

"Szerintem igen. Mindig nagyon gyors, versenyképes, szóval szerintem a motivációját nem kérdőjelezhetjük meg. Úgy gondolom, hosszú ideig versenyez még."

A McLarennek mennyire fontos, hogy számíthasson Fernandóra?

"Ő a McLaren-család tagja, és boldogak vagyunk, hogy velünk versenyez. Szerintem jól érzi magát a McLaren-családban, és szerintem velünk akar maradni."

Nemrég szóba jött, hogy a McLaren IndyCar programot indít.

"Erről nem sokat mondhatok, jelen pillanatban még fontolóra vesszük ezt a lehetőséget. Látjuk az érdeklődést, hogy a McLaren más kategóriákban is szerepeljen, de ma még csak értékeljük és megvitatjuk a lehetőségeket - semmilyen döntés sem született."

Már az idei szezonban is szóba jött, hogy Lando Norris bemutatkozna a Forma-1-ben. Mi igaz a toro rossós hírekből, miszerint Brendon Hartley helyét átvehette volna?

"Nem szeretném kommentálni ezeket a híreket. Jelen pillanatban nem sok mindent mondhatok. Ha a Toro Rosso érdeklődik Lando iránt, akkor szerintem az utánpótlásprogramunk jól működik."

Szerinted Norris készen áll rá, hogy 2019-től teljes állású versenyző legyen?

"Most az F2-ben versenyez, és szerintem ez az az út, amivel készen állhat az F1-re. Több napot is tesztelt velünk, és amikor a felkészítő programja végéhez ér, akkor nincs kétségem afelől, hogy készen fog állni."

Nézzük Vandoorne-t. Alonso pályafutása során csak egy csapattársa végzett előtte - Lewis Hamilton 2007-ben. Vandoorne is képes lehet erre?

"Szerintem Stoffel jó munkát végez. Évekkel ezelőtt mutatkozott be az F1-ben, és több tesztet is teljesített, hogy elég éretté váljon. Sok csapatnál van B-istálló erre a felkészülési programra. A Red Bullnál külön van egy csapat, amit a fejlődő tehetségeknek szenteltek, és amikor úgy vélik, a megfelelő képességeket elsajátították, akkor előléptetik őket a topcsapatukhoz. Nagyon ritka, hogy egy újonc egy topcsapatnál mutatkozzon be, Stoffel épp emiatt végez jó munkát. Folyamatosan közel van Fernandóhoz, és a tapasztalatával arányosan fejlődik. Boldog vagyok az előrelépésével."

2019-re hosszabbíthattok vele?

"Persze, ő is a család tagja. Mint szóba jött, nagyon kevés versenyző teljesített jobban, mint Fernando, szóval már az is jónak számít, ha az eredményeit összehasonlítjuk Fernandóéval."

A Monacói GP végén Stoffel frusztráltnak tűnt a stratégia miatt. Beszélt veled?

"Nem hinném, hogy frusztrált lett volna, de minden verseny után van egy megbeszélés, ahol kielemezzük a történteket. Monaco már csak Monaco, és megtörténhet, hogy rossz helyen találod magad, ahol beszorulsz a lassabb autók mögé, ami miatt még jobban kopnak az abroncsaid. Ez valamennyire hátráltatta a versenyen, különösen a stratégia szempontjából. Azonban Monaco egy olyan verseny, ami frusztráló lehet."

Stoffel akkor is idegesnek tűnt, hogy a stratégiával Fernandót segítettétek.

"Nem, egyáltalán nem. Mindketten a saját stratégiájukkal futottak."