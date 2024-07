McLaren 1-2 a magyar FP3-on, Hamilton nagyot pördült

A két érdekes pénteki szabadedzést követően 12:30-kor a vártnál hidegebb, 27 fokos időben vette kezdetét a Magyar Nagydíj harmadik szabadedzése. A pilóták nem siették el a dolgot, páran a közepes és a kemény keveréken jöttek ki, de az első 10 percben csak a két Red Bullnak volt mért ideje, az élen Verstappen állt 1:18.3-mal.

Verstappen nem volt elégedett az autójával, azt mondta, hogy nagyon alulkormányozott az autó néhány kanyarban, és nincs sok tapadása. Volt néhány perc, amikor egyedül Verstappen volt kint a pályán, aztán az FP3 harmadához érve kijöttek a többiek is, jórészt a lágy keveréken.

Ennek köszönhetően jöttek is a versenyképesebb körök: Norris állt az élre 1:16.9-cel, Piastri már közel fél másodpercre volt tőle, majd Hamilton, Russell, Albon és Hülkenberg következett, míg a másik Haasszal Magnussen dobta át az autóját a Senna-festésű kerékvetőkön.

Leclerc tegnaphoz hasonlóan ismét agresszíven ment át a 4-es kanyar kerékvetőin, de ezúttal nem tette falba a Ferrarit, Gasly pedig az 1-es kanyarnál fékezett hatalmasat, majd azt mondta, hogy valami nem stimmel az első fékeivel.

Sainz érdekes játékot játszott Hülkenberggel: nem haladt túl gyorsan a pályán a spanyol, majd amikor meglátta maga mögött a Haas versenyzőjét, nem engedte el maga mellett, hanem a gázra lépett, és nekikezdett a gyorskörének.

Az FP3 felénél Russell vette át a vezetést egy 1:16.8-as idővel, Norris 1, Sainz és Leclerc közel 5 tizedre volt tőle. Az ötödik és hatodik helyezéseket az RB-k foglalták el, a két Red Bull pedig folyamatosan körözött, és a top 10-en kívül volt a kemény gumikon.

A két Mercedes tovább javított a lágy abroncsokon, Russell 1:16.5-öt, Hamilton 1:16.7-et ment, majd Norris adott közel 5 tizedet Russellnek és vette át a vezetést 1:16.0-val, Albon pedig a harmadik helyre jött fel.

Nem sokkal később Piastri jött fel közvetlenül Norris mögé: érdekesség, hogy az első szektorban Norris, a harmadik Piastri volt gyorsabb egy tizeddel, a 44 ezredes különbség pedig a középső szektorban alakult ki Norris javára.

A két Red Bull az utolsó 10 percre hagyta a lágygumis gyorskörét: Verstappen az 1-es és a 8-as kanyart is szélesen vette, így a harmadik helyre jött be 281 ezredes lemaradással. Perez ennél közel 6 tizeddel lassabb volt, a 13. pozícióba jött be 6 perccel az edzés vége előtt.

Hamilton az utolsó percekben a 9-es kanyarnál pördült meg, ezzel leamortizálta az abroncsait, majd Verstappen is blokkolta a kerekeit az 1-es kanyarban. Az állás ezután már nem változott, így Norris végzett az élen Piastri és Verstappen előtt, majd Russell, Sainz és Ricciardo következett.

Albon a hetedik helyen végzett az időmérő előtti utolsó edzésen, a top 10-be pedig még Hülkenberg, Cunoda és Hamilton fért be. Leclerc a 11., Perez a 13., Alonso a 14. lett, az első 14 pedig egy másodpercen belül volt egymáshoz képest.

A Forma-1-es program 16 órakor folytatódik az időmérő edzéssel, azelőtt pedig az F2-es sprintfutamot fogják rendezni 14:15-től – mindkét programot élőben közvetíti az M4 Sport, ne maradjatok le róla!