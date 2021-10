„Mazespin az egyik becenevem, de talán hamarosan a Mazewinnek fognak hívni”

Nyikita Mazepin idén debütált a Forma-1-ben, és bár az autója sem teszi lehetővé azt, hogy a pontszerzésért harcba szálljon, egyelőre a csapattársától, Mick Schumachertől is jócskán el szokott maradni.

Az orosz pilótával a német Bild készített interjút, amelyben azt is megkérdezték tőle, hogy van-e beceneve, Mazepin pedig nem kerülte meg a kérdést:

„Tudom, hogy mire célzol. A családom Niknek vagy Maznak hív, ami a Forma-1-ben a versenyzői kódom is. Az F1-ben is sok becenevet kaptam már. Az egyik a „Mazespin”, mert eleinte sokszor megpörögtem. De talán hamarosan a Mazewin is csatlakozik hozzájuk.”

A Haas-pilóta azt is elmondta, hogy hány pontot adna az eddigi szezonjára a 10-ből – a Forma-2 tavalyi ötödik helyezettje látja a javulást.

„A tízből öt pontot adnék. Elég gyenge volt a kiinduló helyzetünk, de folyamatosan sikerült előrelépnünk és javulnunk az idő haladtával.”

Mint ismert, az orosz versenyző édesapja, Dmitrij Mazepin cége, az Uralkali a Haas főszponzora. A Bild azt a kérdést is feltette Mazepinnek, hogy ennek ismeretében garantáltnak tekinthető-e az ülése.

„Azért van ülésem, mert egy autóversenyző vagyok, és a csapat értéket lát bennem. A szponzorálás oka az, hogy egy cég egy lehetőségként tekint a Forma-1-re az üzlete szempontjából. Én vagyok az egyetlen orosz pilóta, ezért természetes, hogy egy orosz cég egy olyan csapatba akar fektetni, amelyben a honfitársa versenyez.”

