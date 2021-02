Mazepint megbírságolták egy közlekedési szabálysértésért

Nyikita Mazepin még a 2020-as F2-es szezon kezdete előtt szabálytalankodott az Egyesült Királyságban, amiért most 274 font, kb. 110,000 forintnyi közlekedési bírságot kell fizetnie, számolt be a RaceFans.

Az orosz pilóta 1.7 másodperccel a lámpa pirosra váltása után hajtott át a kereszteződésen, amiért 3 büntetőpontot is kapott az utcai vezetői engedélyére.

Mazepin alig pár nappal a Forma-1-es szerződésének bejelentése után már a figyelem középpontjába került, miután meggondolatlanul posztolt az Instagramra, ami után kissé érthetetlen módon a bocsánatkérő üzenetét is letörölte.

Günther Steiner azt ígérte, hogy a Haas belső eljárásában következméynei lesznek még az orosz pilóta tetteinek, azonban sokan kritizálták a Forma-1-et, hogy a We Race As One kampány egész éves mantrázása után nem ítélték el Mazepin tettét.

