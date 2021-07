Mazepin szerint az F1 kétszínű, és a versenyzőknek „fel kéne nőniük”

Hiába figyelmeztetett az FIA arra, hogy az időmérőn mindenkinek el kell kerülnie, hogy a Red Bull Ring 9-es és 10-es kanyarja között lassítsanak be azok, akik éppen a gyorskörüket kezdenék meg, végül mégis bonyodalmak keletkeztek belőle.

Fernando Alonsót csúnyán feltartotta Sebastian Vettel, aki ezért rajtbüntetést is kapott, ugyanakkor nem feltétlenül csak ő tehető felelőssé az incidensért, mivel előtte több másik autó is belassított, ráadásul néhányan felrúgták a megállapodást, és másokat megelőzve akartak jobb helyzetbe kerülni.

Idén ez már a sokadik eset volt, hogy vitás helyzetek alakultak ki a kvalifikáció során, mert valaki nem tartotta magát az „úriemberek megállapodásához”, és önkényesen kezdett előzésekbe a felvezető körön.

Mazepin azonban ezzel kapcsolatban egy kettősségre hívta fel a figyelmet. „Én könnyű célpont voltam Bahreinben, és mindenki nagyon felháborodott, pedig akkor még nem sokat tudtam arról, hogyan is zajlik egy F1-es időmérő.”

„Ez volt nekem az első, és korábban nem versenyeztem olyan kategóriában, ahol ez érvényes volt, vagy szó lett volna róla. Újoncként erről nem hallok a versenyzői eligazításokon vagy bárhol máshol” – igyekezett védeni saját álláspontját az orosz.

„Úgy gondolom, hogy az F1 eléggé kétszínű világ. Ha nagy név vagy sok bajnoki címmel, akkor a tetteidet kevésbé kritizálják, mintha nem lennél ilyen eredményes.” Mazepin szerint ugyanakkor nincs szükség valamilyen egyértelmű szabály bevezetésére, hogy a jövőben elkerüljék az ilyen időmérős problémákat.

„Én nagy rajongója vagy annak, hogy nőjünk fel és lépjünk túl rajta. Nem szeretek annyit panaszkodni a rádióban, mert az nem javít a helyzeten. Nem lehet erre szabályt alkotni, tehát el kell fogadni, hogy ez a Forma–1. A kisebb kategóriák is pontosan ilyenek, csak ott nem hallani annyi ideges rádiózást a közvetítésben.”

„A szerencsén is sok múlik, néha pedig jól jön ki neked, miközben máskor rosszul, de a lényeg, hogy jó legyen a show, ezért én nem bánom ezt annyira” – vélekedett Mazepin, aki szerint ezt a csatát sosem lehet majd megnyerni, mert valakit úgy is kritizálni fognak a végén.

„Az F1 a szórakoztatásról is szól, az emberek pedig szeretik látni az örömöt és az idegességet is. Szeretik az érzelmek széles skáláját, a sorozat pedig jó munkát végez ennek bemutatásával, szóval sajnos nem hiszem, hogy bármi is változni fog a jövőben.”

