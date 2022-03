Mazepin szerdán elmondja az igazságot Miután kiderült, hogy Nyikita Mazepin nem maradhat a Haas csapatánál, az orosz pilóta kifejtette, hogy ő kész lett volna aláírni az FIA feltételeit arra vonatkozóan, hogy továbbra is versenyezhessen, a végén viszont ennek ellenére is mennie kellett. Most tiszta vizet öntene a pohárba.