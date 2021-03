Mazepin Sennát idézte, amikor az agresszivitásáról beszélt

Nyikita Mazepin tavaly az ötödik pozícióban végzett a Forma-2-es pontversenyben, más tekintetben viszont az első lett a Forma-1 előszobájának számító sorozatban: 2020-ban ő gyűjtötte a legtöbb büntetőpontot.

Végül 11-ig jutott, vagyis mindössze 1 pontra volt attól, hogy eltiltsák az utolsó, bajnoki címet eldöntő fordulótól, azonban végül nem került sor erre. A RaceFansnek azt nyilatkozta az orosz, hogy nem fél attól, hogy elvesztheti a szuperlicencét a büntetőpontok miatt.

„Nem félek attól, hogy elveszthetem a szuperlicenc pontjaimat a büntetések miatt. Sok időt töltöttem a szabályok tanulmányozásával, és megértettem, hogy mi az a finom határvonal, amely elválasztja a szabálytalant a szabályostól” – magyarázta.

„A következő években biztosan nem lesz ilyen jellegű gondom a Forma-1-ben, mivel teljesen más típusú versenyzést követel meg az, amikor a világbajnoki címért hajtasz, mint amikor a mezőny hátsó szekciójában autózol” – tette hozzá.

A 22 éves versenyző Ayrton Senna híres idézetét is felhozta példának az agresszivitás kapcsán, hozzátéve, néhányszor a brazil legenda is átlépte a határt.

„Minden idők egyik legjobb versenyzője, Ayrton Senna is világosan kijelentette, hogy ha nem próbálkozol be egy résnél, akkor többé nem vagy versenyző. Azt gondolom, ez ma is igaz: ki kell használnod minden kis lehetőséget, mert ha nem teszed meg, akkor majd valaki más fogja.”

„Senna is néha túlment a határon, de nem én döntöm el, hogy büntetést ér-e egy megmozdulás, hanem a stewardok” – zárta Mick Schumacher idei csapattársa.

