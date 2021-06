Mazepin: Schumacher ne „számítson arra, hogy túl könnyű dolga lesz”

Schumacher eléggé kikelt magából, amikor a bakui célegyenesben Mazepint akarta előzni az Azeri Nagydíj utolsó körének kezdetén, de márkatársa jobbra húzott autójával, pont akkor, amikor a német elszánta magát a manőverre.

Ebből aztán egy veszélyes szituáció kerekedett, hiszen 300 fölött száguldottak az autók, és ha összeértek volna, akkor komoly balesetnek lehettünk volna szemtanúi. Végül azonban ilyesmiről szó sem volt, a felek pedig azóta már rendezték a helyzetet, Mazepin pedig bocsánatot is kért Schumachertől az incidens kapcsán.

A Francia Nagydíj előtt viszont már arról beszélt, hogy érzése szerint „nem volt semmilyen incidens”, mivel „mindkét autó visszatért a garázsba”. „Azt hittem, hogy a belső ívet választja majd, de ő kívülre ment, és amikor láttam, hogy elhatározta magát, én feladtam a pozíciót, hiszen nem a pontokért megyünk” – magyarázta a Haas balhés pilótája.

Érzése szerint minden továbbra is pozitív az istállón belül, és arról nem szeretne beszélni, hogy pontosan milyen beszélgetés zajlott közöttük, bár azt elmondta, hogy azért is kért bocsánatot Schumachertől, mert a német feldúlt volt a történtek miatt.

„Csak azt akarom mondani a téma kapcsán, hogy ne számítson arra, hogy túl könnyű dolga lesz, mert én védeni fogom a pozíciómat. Igazából csak annyi történt, hogy nem vártam, hogy arról fog támadni” – hangzott Mazepin finom üzenete, hogy ő bizony nem fogja könnyen adni magát a jövőben sem.

„Ha úgy érezte magát emiatt, ahogy, én bocsánatot kértem, mert úgy gondoltam, hogy ez a helyes. Ettől függetlenül nem azért volt, amit a pályán csináltam.” Schumacher ennek kapcsán pedig már arról beszélt, hogy „zavarónak” találta, hogy egy ilyen agresszív megmozdulás pont a csapattárstól érkezett.

„Csak úgy lehet megállítani valakit ilyen tempónál, ha megijeszted vagy a falhoz nyomod őt, ő pedig ezt próbálta tenni. Én a gázon tartottam a lábam, és amúgy is elkaptam, de ettől még engem meglepett az eset. Ezért is reagáltam ingerülten utána. Ahogy már viszont mindenki elmondta, megvitattuk a dolgot, most pedig új fejezet kezdődik.”

A versenybírák Bakuban nem nézték meg az esetet, mert a mezőny elejére figyeltek, de a német újonc úgy látja, hogy ha ismét előfordulna hasonló, akkor annak már komolyabb következményei is lehetnének.

A két Haas ugyan a mezőny végén viaskodik csak, távol a legtöbb szempártól, de ennek ellenére mégis érdemes lesz majd odafigyelni rájuk, mert lassacskán kezdenek fokozódni az indulatok a két pilóta között.

