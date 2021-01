Mazepin óriási MMA fanatikus

Ellentmondásos megítélése ellenére Nyikita Mazepin remek teljesítményt nyújtott idén az F2-ben, így részben tehetsége, részben pedig gazdag olajmágnás édesapja anyagi támogatása lehetővé tette számára a bemutatkozást a Forma-1-ben. Sokan azonban még mindig nem igazán tudják hova tenni a fiatal orosz pilótát.

Most az orosz MATCH TV-nek adott interjújában egy kicsit közelebbről is megismerhetjük az F1-es újoncot. Az egyik dolog, amit elmondott magáról, hogy az elmúlt években nemcsak a versenyzés, de a tanulás is fontos szerepet játszott az életében.

Jelenleg negyedik éve van egy moszkvai egyetemen, és ha 2021-re nem került volna be az F1-be, vélhetően minden erejével a tanulmányaira összpontosított volna. A versenyzés és tanuláson túl azonban bizonyos sportok is nagyon közel kerültek hozzá.

Tehát Mazepin nem kizárólag a Forma-1-nek él, vannak más területek is, melyek felkeltették az érdeklődését. Számos más sportágban is kipróbálta magát, ám van egy, ami különösen közel áll a szívéhez. Elárulta, hogy ő egy óriási MMA fanatikus.

„Elképesztően szeretem ezt a sportot. Nem sok ember tudja rólam ezt, de amikor 6 vagy 7 éves voltam, tornával és harcművészettel is foglalkoztam a versenyzés mellett” – jelentette ki Mazepin, aki a mai napig csodálója az MMA-nek.

Ez a harci szellem végigkíséri Mazepin pályafutását. Amikor arról kérdezték, hogy kivel küzdene meg igazán a következő szezonban, az orosz így reagált:

„Valószínűleg mindenkivel, ugyanakkor realisztikusnak kell maradni. Nehéz szezonra számítunk az autóval, ám ha versenyzőkről beszélünk, úgy Lewis Hamiltont emelném ki. Ő valami olyasmit teremtett maga körül, ami jóval túlmutat a versenyzésnél és a trófeáknál.”