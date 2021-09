Mazepin: Nincs bajom Schumacherrel, de én akarok elől lenni

A Holland Nagydíj időmérő edzésén Mick Schumacher az utolsó gyors körök előtt megelőzte Nyikita Mazepint, hogy helyet csináljon magának, ami nagyon nem tetszett az orosznak, holott a német szerint erre engedélyt kapott a csapattól.

A futam sem telt problémás helyzet nélkül a két Haas-pilóta között. Amikor Schumacher a célegyenesben megpróbált bebújni Mazepin mellé, az rálegyezett az autójával, ami miatt a német majdnem a szalagkorlátnak csapódott.

Az ügy kapcsán számos korábbi Forma-1-es pilóta kifejtette a véleményét. Ralf Schumacher egyenesen úgy gondolja, hogy az orosznak nincs helye az F1-ben, de Jenson Button is hasonló véleményen van. Most Mazepin is megosztotta a gondolatait az esetről.

„Számomra nem igazán számít, hogy kivel harcolok. Tiszteletteljesen teszem, és nem adok többet annál, mint amennyit szükséges” – jelentette ki Mazepin, majd azt is hozzátette, hogy nincs baja Schumacherrel. „Nincsenek problémák, de én akarok elől akarok menni.”

Günther Steiner a futam után leült a pilótáival, ám később elárulta, hogy Monza előtt további megbeszéléseket fognak folytatni annak érdekében, hogy a jövőben ilyen veszélyes helyzet ne alakulhasson ki a pilótái között.

