Mazepin négyesre értékeli az első szezonját

Az orosz versenyző azután debütált a Haas F1 Team csapatnál, hogy a 2020-as Forma-2-es szezont az ötödik helyen zárta, és az Azerbajdzsáni Nagydíjon elért 14. hely volt az idei legjobb eredménye az F1-ben. Mivel a Haas az egész szezonban az F1-es mezőny leglassabb autójának bizonyult, Mazepin a rajtrács hátsó részén küzdött, legtöbbször kizárólag csapattársa, Mick Schumacher ellen.

Mazepin elismeri, hogy bár büszke arra, ahogyan végigküzdötte a nehéz évet, jobban is alkalmazkodhatott volna a sportág követelményeihez. „Négy éve fejeztem be az iskolát, és akkor kaptam utoljára jegyeket, és nem is hiányzik annyira" - mondta Mazepin.

„Soha nem gondolom, hogy ötöst kellene kapnod, mert az ötös a tökéletes, és ez koránt sem volt az. Ma lehet, hogy jónak számít, de holnap rájövök, hogy többre is képes vagyok. Tehát a négyes a maximum, amit adhatok magamnak. Szóval azt hiszem, négyet azért, hogy kitartottam, mert idén bizonyos pontokon nagyon nehéz idők jártak felénk.“

Mazepin újonc szezonja során több hibát is elkövetett, köztük egy bukást a Bahreini Nagydíj rajtjánál, ami saját bevallása szerint a szezon egyik legrosszabb pontja volt. „Idén több különböző autót használtam, így minden bizonnyal, amikor olyan autót használtam, amit nehéznek találtam, azok voltak a mélyebb pillanatok" - mondta, utalva arra, hogy idén több versenyen is nehezebb autót kellett használnia.

„Aztán elkövettem néhány hibát is, mint a bahreini futamon és néhány más versenyen, amikor úgy éreztem, hogy nem teljesítettem jól, vagy túl keményen próbálkoztam, és akkor végül elvesztettem a köridőmet, mint Brazíliában, amikor szerintem esélyünk volt arra, hogy megelőzzük a Williamst, vagy bejussunk a Q2-be.“

„Ezek egyértelműen a mélypontok voltak, de voltak csúcspontok... sok futam. Jó versenyem volt Silverstone-ban, Brazíliában és Mexikóban is."

