Mazepin meglepő új karrierbe kezdett az F1 után

Nemrég ugyanis az Instagramon jelentette be, hogy megalapította saját rendezvényszervező cégét, amely a The Ninety Nine Events névre hallgat. Emellett egy képet is felrakott magáról, ahogy egy buliban lemezlovaskodik is.

„Az idei évben búcsút kellett intenem a Forma–1-nek egy időre. Ahhoz azonban, hogy nyitni tudjak valami más felé, fontos elfogadni a problémákat és a hátráltató tényezőket. Ha egy adott módon nem tudod kifejezni magad, akkor találnod kell egy másik utat” – mondta Mazepin.

„Most először jelenek meg előttetek ilyen szerepben. Klassz, hogy fel tudod fedezni az új oldalaidat is, miközben lehetőségeket találsz a fejlődésre a saját projektjeid jóvoltából.”

Mazepin ezzel tehát látszólag csatlakozik több korábbi pilótához is, akik a versenyzés világán kívül találták meg új otthonukat, miután kikerültek a sorozatból. Jaime Alguersuari, a Toro Rosso egykori pilótája is DJ lett, miután felhagyott a versenyzéssel, az utóbbi időben pedig Lando Norris is egyre szívesebben pattan a DJ-pult mögé, bár őt nem veszélyezteti az F1-ből való kikerülés.

Mazepin egyébként még nem tett le a versenyzésről és az F1-es visszatérésről sem, viszont ő nem volt hajlandó feladni az orosz zászlót, ami azt jelenti, hogy egyelőre biztosan nem szerepelhetne a királykategóriában és más, FIA által vezényelt sorozatban.

