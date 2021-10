Mazepin megint fényévekre a mezőnytől – elmondta, ezúttal mi történt vele

A Haas egy év kihagyás után ismét hazai pályán versenyezhetett, ez azonban nem mentette meg őket attól, hogy az idén mér megszokott helyezéseket foglalják el a mezőnyben. Mazepin a 17. helyről vághatott neki a futamnak, mivel mögötte hárman is motorcserés büntetéssel sorakoztak fel.

Az orosz versenye azonban már a legelső körben megpecsételődött, hiszen volt egy nem tervezett bokszkiállása, emiatt pedig jelentősen leszakadt a bolyról. A futam után elmagyarázta, mi történt vele,

„A 2-es kanyarnál a fejtámaszom egyszerűen kilazult, emiatt pedig elég necces első köröm volt, mivel fel is emelkedett némileg menet közben, és blokkolta a rálátást a jobb és bal oldali tükörre is. Meg kellett kérdeznem a csapatot, hogy van-e valaki körülöttem, és reméltem, hogy nincsen, mert nem láttam, hol kéne befordulnom.”

„A kiállás miatt aztán 25 másodpercet veszítettem, így ez elég nehézzé tette számomra a futamot onnantól kezdve, mert egyedül mentem, próbáltam valahogy véghezvinni az egykiállásos stratégiát, de ilyen melegben és ezekkel a gumikkal ez egyszerűen nem volt lehetséges.”

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner elmondta, hogy a fejtámasz hátulján lévő két rögzítő nem volt megfelelően csatlakoztatva, és ez idézte elő aztán a problémát. „Emiatt nem is kellett kicseréljük azt, csak lenyomtuk, majd be és kész is volt.”

„Ilyenkor sajnos be kell jönnöd a bokszba, máskülönben fekete zászlót kapsz biztonsági okokból. Szóval egyből be is hívtuk őt.” Mazepin végül tehát a 17. pozícióban ért be, messze lemaradva a mezőnytől, de ezúttal igazán problémás futama volt.

