Mazepin „kiszámítható” kapcsolata Schumacherrel

A két újonc talán hevesebb csatát vív egymással, mint azt az eredményeik alapján sejteni lehetne, hiszen a mezőny végén vannak, ezért nem igazán van komoly tétje a versenyeiknek. Ők viszont így is rendszeresen egymásra találtak idén, és ennek sokszor nemtetszés lett a vége.

Voltak már összeakadások, majdnem balesetek és szócsaták is közöttük, de az utóbbi időben – talán Günther Steiner csapatfőnök nyomására – egy kicsit lenyugodtak a kedélyek. Schumacher ugyan F2-es bajnokként érkezett, és eddig ő mutatott jobb tempót, Mazepin mégis úgy érzi, hogy neki is ugyanolyan joga van megharcolni a csapaton belüli státuszáért.

Amikor a Bilddel készült interjúja során megkérték az oroszt, hogy egy szóval írja le Schumacherhez fűződő kapcsolatát, ő így felelt: „Kiszámítható. Csapattársak vagyunk, és mindketten az első számúak akarunk lenni. Ő nem fogadja el a másodhegedűs státuszt, és én sem fogom.”

„A pályán ugyanannyira le akarom győzni, mint bármelyik másik versenyzőt. Így sarkalljuk egymást jobb teljesítményre.” Mazepin azonban a versengést szeretné pusztán a pályára korlátozni, és elmondása szerint a duó a színfalak mögött képes normális kapcsolatot ápolni.

„A barátok kicsit talán túlzás lenne, de tiszteljük egymást. Számomra két Mick létezik. A pályán kívül még kedvelem is őt. Egyforma korúak vagyunk, ambiciózusak és tehetségesek. Ha bármikor szüksége lenne segítségre, én támogatnám őt.”

„Mick 110 százalékban megérdemli az F1-es helyét. Amennyire én tudom, nem volt számára más lehetőség. Velem is ugyanez a helyzet. Gyorsak vagyunk. Szeretnék vele csatázni, és motiváljuk is egymást. Tudom, hogy edzenem kell, ha tartani akarom vele a lépést, mert ő is ezt csinálja. Senki sem dőlhet hátra, máskülönben veszítene.”

