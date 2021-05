Mazepin: Biztos vagyok benne, hogy változni fog az emberek véleménye, ha jobb eredményeket érek el

A Forma-1 összes 2021-es újonca szembesült már némi nehézséggel a szezon folyamán, de az év első négy futama után minden bizonnyal Mazepinnek kell a legtöbbet bizonyítania. Míg Cunoda Júki az imolai kvalifikáción csapódott a falnak, Mick Schumacher pedig a biztonsági autós fázis alatt, addig Mazepin első körös bahreini kiesése és a Nicholas Latifival való imolai ütközése (bár utóbbi önhibáján kívül) rögtön reflektorfénybe helyezte őt.

A kiváltságos háttere, hiszen egy orosz milliárdos fia, valamint a Haasszal az F1-be való előléptetése után kirobbant Instagram-botrány miatt rengeteg negatívummal szembesült a közösségi médiában. Nem csoda, hogy a csapatfőnök, Günther Steiner megjegyezte: „A kétkedők... mindig több a nemet mondó, mint az igent mondó. Nem az számít, hogy hogyan buksz el, hanem az, hogy hogyan állsz fel belőle.”

Mazepin tudja, hogy meg kell változtatnia a róla alkotott véleményeket, és amikor a Motorsport.com arról kérdezte, milyen brutális fogadtatása volt eddig az F1-es paddockban, ezt válaszolta: „Nem könnyű, de hogy nagyon őszinte legyek, nem is számítottam rá, hogy az lesz.”

„Megvan az oka annak, amiért csak 20 ülés elérhető az F1-ben: a versenyzők színvonala nagyon magas, ahogy az elvárások is. Az F1 nagyon különleges abból a szempontból, hogy függetlenül attól, hogy milyen pozícióért küzdesz, mindenki nagyon jó. Szóval mindig nehéz lesz, függetlenül attól, hogy az első, a tizedik vagy a huszadik helyért harcolsz.”

Még több F1 hír: Mit tilt be az FIA az új ellenőrzésével?

„Ez újdonság számomra, nyilvánvalóan az autók közötti különbséggel együtt – ami a Forma-2-ben és a Forma-3-ban sokkal kisebb volt.”

Mazepin hét formaautós szezonnal a háta mögött érkezik az F1-be, köztük két FIA Forma-2-es győzelemmel (2020-ban ötödik lett a pontversenyben) és négy GP3-as győzelemmel (2018-ban második lett a pontversenyben).

Mivel a szezon előtti F1-es tesztelés idén mindössze három napra csökkent, és mindkét pénteki edzésből 30 percet lefaragtak, azt várhatnánk tőle, hogy ezt ürügyként használhatja. De az orosz elhárítja ezt a kérdést:

„Az F2-ben csak 45 perc szabadedzésünk volt egy [gumikeverékkel], aztán a kvalifikáción egy másik keverék következett.”

„Szóval az újonc társaimmal, akikkel együtt csatlakoztam az F1-hez, mindannyian nehezebb körülmények közül érkeztünk. Legalább itt a szabadedzéseken néhány körrel több időd van, mielőtt az időmérőre és a versenyre mész.”

Mindezek ellenére Mazepin eddig nehéznek találta az átmenetet az F2-ből az F1-be, és mivel a Haasnál közvetlenül összehasonlítható egy másik újonccal, Mick Schumacherrel, így a nagydíjhétvégék kezdetétől fogva nehezen találja a helyét.

„Már az FP1-en elég nehéz helyzetből indulunk, mert az autóval elég nehéz dolgozni” – mondta. „Mindig eljutunk egy versenyhétvége végére, és úgy érezzük, hogy bárcsak azzal kezdtük volna az FP1-et és az FP2-t, amit az utolsó napon tanultunk. Akkor egy lépéssel előrébb lennénk, de emlékeztetni kell magunkat, hogy valószínűleg mindenki így érez!”

„Ez a sport természetéből fakad, hogy hétfőre mindig jobban tudod, hogyan tudtál volna jobban teljesíteni a vasárnapi versenyen.”

Mazepin két F2-es szezonja nagyon eltért egymástól: az ART-nál csúnyán küszködött, a bátor beállítások miatt nem volt magabiztos a gyors kanyarokban – miközben csapattársa, Nyck de Vries, aki egyértelműen megbirkózott a hátsó rész instabilitásával, remekelt és megnyerte a bajnoki címet.

Aztán amikor a Hitechhez került, mérnöki csapata keményen dolgozott azon, hogy biztosítsa az általa kért stabil hátsót. A negyedik futamra megdöntötte az előző szezonban elért legjobb eredményét, az ötödik futamra már a dobogón állt, a hetedik futamon pedig már győzni tudott.

És hogy szerinte mennyire hasonlít a 2019-es forgatókönyv arra, amivel most az F1-ben szembesül?

„Azt mondanám, hogy copy/paste, ha nagyon őszinte akarok lenni” – válaszolja. „Az igazat megvallva, ezt nem én oldottam meg a második szezonban [az F2-ben], hanem a körülöttem dolgozó emberek.”

„Nincs mérnöki tapasztalatom ahhoz, hogy meg tudjam ismételni, ami történt, mert az F1-ben valószínűleg százzal több eszköz van, amivel ugyanazt a hatást érheted el, de számomra egyszerűen hihetetlen volt, hogy mekkora különbséget tud jelenteni az az öt ember, aki körülötted van. Versenyzőként egy másik autót vezettem a második F2-es évemben.”

A jó hír az, hogy Mazepinnek egy kis mérnöki sereg áll rendelkezésére a Haasnál, és elmondása szerint, nem aggódik az eddig kapott támogatás és útmutatás miatt – még akkor sem, ha ez még nem hozta meg a kívánt eredményeket.

„Azt mondanám, hogy az emberi oldal és a munkakapcsolat már megvan. Nem meglepő, hogy ezek a srácok a legjobb mérnökök, akikkel valaha dolgoztam, de emellett nagyon nehéz helyzetben vannak, mert csak azzal dolgozhatnak, amit kaptak. Nem kaptuk meg a tavalyi csökkentett leszorítóerővel rendelkező végső csomagot, ami már így is nagyon megnehezíti az autóval való munkát.”

„Nagyon tapasztalt és jó srácok dolgoznak itt, de még mindig azon vagyunk, hogy kitaláljuk, hogyan állítsunk be egy olyan autót, ami működőképes lesz számomra, mert nem fogok hazudni, nem vagyok elégedett, és vannak bizonyos dolgok, amelyek megmutatkoznak az adatokon, és nem értem, miért pont így viselkedik a kocsi, mert nem ezt látom a garázsban. Szóval várnunk kell és meglátjuk.”

Nikita Mazepin, Haas F1 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher személyében Mazepin egy olyan csapattársat kapott, aki korábban riválisa volt, hiszen az F2-ben nagyszerű kerék a kerék elleni csatákat vívtak egymással.

„Nagyon jól kijövünk egymással, és mindent megteszünk, hogy a lehető legjobb irányba vezessük a csapatot az autóval, de nyilvánvalóan nem tudunk túl sokat tenni, mivel az autó a fejlesztés szempontjából változatlan marad. Összességében hiányzik a leszorítóerő a többi autóhoz képest, különösen a nagy leszorítóerőt igénylő pályákon.”

„A csapatnál eddig nagyon egészséges volt a légkör, és mindent megteszek azért, hogy ez így is maradjon.”

Ennek ellenére tudja, hogy jelenleg fél másodpercet vagy még többet kell találnia ahhoz, hogy a nyers tempó tekintetében kihívás elé állítsa Micket.

„Minden reggel úgy ébredek, hogy ez az egy cél van a fejemben” – mondja, majd később hozzáteszi: „De azt hiszem, hogy a nagyon közeli jövőben ez egy intenzív csata lesz.”

Miközben céljai nagyon határozottan arra irányulnak, hogy a pályán felzárkózzon csapattársához, a pályán kívül kemény leckéket tanult. Mi a véleménye most a közösségi médiáról, és hogyan tudja megváltoztatni a magáról alkotott véleményeket?

„Mindenki átélt jó és rossz dolgokat a közösségi médiában, mióta az elmúlt 10 évben ekkora méreteket öltött. Még azokat is, akiket most szeretnek, egy bizonyos ponton utáltak. Szóval ez mindenképpen egy olyan dolog, ami ezzel a sporttal jár, egyfajta platform, amit az emberek jóra és rosszra is használhatnak.”

„És mindig is tudtam, hogy a közösségi média nem az a hely, ahová önbizalomért mész, de én csak arra koncentrálok, ami a munkám. Biztos vagyok benne, hogy a Forma-1-ben eltöltött évekkel és az egyre jobb eredményekkel ez meg fog változni.”

22 évesen az idő az ő oldalán áll. Azt is megkérdezték Mazepintől, hogy szerinte sokat fejlődött-e a tapasztalatainak köszönhetően, mind online, mind az F1-es pályán.

„Az biztos, hogy nem volt zökkenőmentes az út, de amikor az élet a legintenzívebb, akkor tanulsz a legtöbbet" – teszi hozzá. „Én személy szerint azt tapasztaltam a versenyzői pályafutásom során, hogy rengeteg nagyon sikeres évem volt, de ugyanakkor jó néhány kihívást is jelentett. Az erő, amelyet ezekből a nehéz időkből merítesz, sokkal nagyobb a győzelmekből kapottnál.”

„A motorsportban sok minden szól a pszichológiai oldalról, és ezek a pillanatok erősebbé tettek engem, mivel mégis csak ember vagyok. Nem vagyok más, mint ön, vagy a többi ember, aki olvassa ezt.”

Hiába a nehéz szezonkezdet, Mazepin egyértelműen elkötelezett, hogy idővel sikeres legyen. Elfogadja, hogy jelenleg a mezőny végén van, de onnan már csak felfelé vezethet az út, nem igaz?

„Én és a hozzám közel álló emberek is pontosan így látják ezt. Csak jobb lehet, és jobb is lesz majd. Igazából erről szól az élet és a sport is – a kihívásokról és az azokon való túljutásról. Ezért szeretik nézni az emberek. Ha mindenkinek jól menne, akkor nem sok értelme lenne felkelni vasárnap, hogy nézhesd a futamot, ugye?” – zárta az interjút Nyikita Mazepin.