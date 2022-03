Mazepin alapítványt hoz létre a politikai okok miatt kirekesztett sportolók számára

Rendkívüli videokonferenciát tartott szerda délelőtt Nyikita Mazepin, ahol részletesen számolt be a Haas istállóval történő szakításáról és annak körülményeiről.

Mint ismert, a csapat múlt héten jelentette be, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított katonai inváziója miatt megszűnteti szerződését legfőbb támogatójával, az orosz Uralkali céggel, egyúttal szerződést bont orosz pilótájával is.

Bár az FIA korábban kijelentette, nem szankcionálja az orosz és fehérorosz versenyzőket és nem tiltja el a szervezet égisze alá tartozó versenyeken történő indulástól, amit semleges zászló alatt tehetnek meg, a Haas - vélhetően a rájuk nehezedő társadalmi nyomásnak köszönhetően - mégis kirúgta Mazepint.

Az FIA-val ellentétben sok más sportszervezet viszont eltiltotta a versenyzéstől az érintett nemzetek sportolóit, egyfajta válaszként, vagy kollektív büntetésként Oroszország katonai inváziójára, ennek következtében most számos orosz és fehérorosz sportoló jövője vált bizonytalanná.

Nyikita Mazepin szerdán jelentette be, hogy a hozzá hasonló cipőben járó sportolók megsegítésére létrehoz egy alapítványt, amit "We compate as one" névre keresztelnek el. Az erős áthallás talán nem véletlen, és üzenet is lehet a Forma-1-nek, akik éppen a társadalmi kirekesztés ellen indították el korábban "We Race As One" kampányukat.

A politikai okok miatt kirekesztett sportolókat támogató alapítványt nem túl meglepő módon az Uralkali finanszírozná, méghozzá abból a pénzből, amit a Haas F1 Team istállónak fizettek volna szponzorként.

A vegyipari cég szerdán jelentette be, hogy kész jogi útra terelni az ügyet és visszaszerezni a csapatnak 2022-re kifizetett szponzori díjakat, persze az egyelőre nem teljesen világos, hogy konkrétan ezt az összeget csoportosítanák át az alapítvány támogatására, vagy ezt más forrásból fedeznék.

„Természetesen igazságtalannak érzem a Haas döntését, hiszen semmilyen jogi alapjuk nem volt arra, hogy akár velem, akár apámmal, akár a cégével szemben így lépjenek fel. De van itt egy sokkal fontosabb téma is“ - kezdte Mazepin.

„Fel kell tennünk a kérdést, hogy nincs-e helye semlegességnek a sportban? Meg kell-e büntetni egy sportolót azért, amikor nem mondja ki a véleményét valamiről a nyilvánosság előtt? Azt akarjuk-e, hogy a sport a tiltakozások és a politikai viták nyilvános terévé váljon?“

„Mindannyian ismerünk olyan korábbi eseteket, amikor egy ország politikai nézeteltérések miatt nem volt hajlandó versenyezni más országokkal, például az olimpián. Ennek következtében sportolók egy komplett generációjának törték össze az álmait és lehetőséget a '80-as években.“

„Azt akarjuk, hogy ilyen legyen a sport? Vagy inkább egy olyan eszköz, amely összehozza az embereket, még a legnehezebb időkben is? Az elmúlt napokban szerzett tapasztalataim nagyban befolyásolták a gondolkodásomat ezekről a kérdésekről" - fejtette ki Mazepin.

Az orosz elmondta, alapítványa nemcsak anyagi támogatást nyújtana a kirekesztett sportolóknak, hanem segítséget biztosítanának jogi ügyekben, valamint a mentális egészségük támogatását is előtérbe helyeznék ebben a nehéz helyzetben.

„Mindannyian tudjuk, hogy egy sportoló pályafutása rendkívül rövid, és hosszú éveken keresztül komoly áldozatokat kell hoznia, hogy a legmagasabb szinte teljesítsen. Amikor ezt a végső célt elveszik tőle, az lesújtó. Senki sem gondol bele igazán abba, hogy mi történik ezután velük.“

Mazepin azt is kifejtette, nem mondott le teljesen a jövőbeli Forma-1-es visszatérés lehetőségéről, de most egyelőre más dolgokra szeretne koncentrálni. „Nem tekintem befejezettnek az F1-es pályafutásomat. Továbbra is úgy készülök, hogy bármikor újra volán mögé ülhessek. Csak a Forma-1 érdekel, más sorozat nem.“

„Nem tervezem, hogy más szériákban kipróbálom magam, most viszont minden energiámat és időmet az alapítványomra szeretném fordítani“ - tette hozzá az orosz, aki azt is elmondta, kapott pár támogató üzenetet néhány versenytársától.

„Nagyra értékelem azt a néhány pilótát, akik kifejezték együttérzésüket, például Sergio [Perez], Valtteri [Bottas], Charles [Leclerc] és George [Russell]. Hálás vagyok a támogatásukért, mert a Forma-1 felé vezető rögös utam során bármelyikük helyét átvehettem volna, de most támogatnak ebben a nehéz időszakban, amikor összetörték az álmaim.“

Mazepin nem kívánta részletesen kommentálni a hazája és Ukrajna között kirobbant háborút, de elmondta, ez mindenki számára egy nagyon fájdalmas időszak. „Azok, akik nem a világ ezen részén élnek, vagy nem itt születtek, csak egy kis részletét látják a borzalmaknak.“

„Mint mindannyiunknak Oroszországban, nekem is vannak barátaim és rokonaim, akik kényszerűségből a konfliktus két oldalán találták magukat. Amiről itt ma beszéltünk, az fontos a maga nemében, de egészen eltörpül ahhoz képest, ami a környezetünkben történik“ - tette hozzá Mazepin.

Frissítés: szerda délután az Európai Unió Tanácsa közzétette azon magas rangú oroszok listáját, akit érintenek az unió által kiszabott szankciók. Ezen a listán nemcsak Dimitrij, hanem Nyikita Mazepin is szerepel.

Ezzel máris más megvilágításba helyeződnek a pilóta korábbi szavai, miszerint a Haasnak nem volt jogi alapja felbontani szerződését az Uralkalival és vele sem. Az Európai Tanács listájáról hamarosan egy külön cikkben számolunk be.

