Mazepin a kritikusainak üzent: A többieket is...

A pilóták között fennáll egyfajta szóbeli megállapodás, miszerint az időmérő edzés mért köre előtt nem kezdenek agresszív helyezkedésbe, mindenki ott kezdi meg a gyors körét, ahova éppen besorolt a felvezető kör során.

Nyikita Mazepin azonban úgy gondolja, hogy miután a szezon korábbi versenyein többen is kritizálták amiatt, mert nem tartotta szem előtt ezt az egyezményt, most itt lenne az ideje a többi pilótát is górcső alá venni.

„A helyzet számomra nagyon világos” – kezdte az értékelését Mazepin a GPFans Global kérdésére. „De ebben az esetben szeretném megszólítani azokat az embereket, akik engem kritizáltak, hogy kritizálják a többieket is, mert a szabályok azok szabályok, ugyanolyannak kell lenniük minden pilóta számára.”

„Figyelem a sport legjobbjait, mint Lewist és Checót, és nem láttam, hogy az esetükben bármiféle vita folyna. Nincsenek rossz érzéseim, de válasszunk egy utat, amin haladni szeretnénk az F1-ben.”

Mivel a kvalifikáción Lance Strollnak és Anotnio Giovinazzinak nem volt esélye beverekednie magát a Q2-be, Mazepin úgy gondolja, hogy talán összejöhetett volna a továbbjutás: „Csalódott voltam, mert ahol ebben az évben tartunk az autóval, a Q2 a legjobb, amit remélhetünk a kvalifikáción” – tette hozzá az orosz, aki hibázott az utolsó mért körén.

„Láttam, hogy vannak olyan autók, melyek nem voltak képesek mért kört menni, én pedig hat tizeddel jobb voltam az utolsó kanyarig, aztán blokkoltam, ami abból adódott, hogy kicsit túl keményen nyomtam, kicsit túl sokat akartam.”

Arra a kérdésre, hogy végül meg tudta-e volna csípni a továbbjutó helyet, végül Mazepin némileg módosított a véleményén: „A végső időket nézve nem, de abban a helyzetben én reaálisnak gondoltam ezt.”

