Max Verstappen végre válaszolt a Red Bull-os jövője kapcsán feltett kérdésre

A fejlemény azt a sokkoló lehetőséget követi, amely a dzsiddai futamon merült fel, miszerint Verstappen elhagyhatja a Red Bull-csapatot, ahol három világbajnoki címét szerezte, 61 nagydíjgyőzelmet aratott és a 2028-as szezon végéig szóló szerződése van.

Ez a helyzet a Red Bull 2024-es év eleji vezetői háborúja közepette alakult ki - amely a csapatfőnök Christian Horner egyik női alkalmazottjával szembeni viselkedésének kivizsgálását követte -, és azt, hogy Verstappen határozottan kiállt a Red Bull motorsport-tanácsadója, Helmut Marko mellett.

Bár a dzsiddai esemény óta jelentősen csökkent annak az esélye, hogy Verstappen a távozás mellett dönt, különösen miután Marko rendezte a Red Bull vezérigazgatójával, Oliver Mintzlaffal a rövid távú jövőjét, azóta nagy érdeklődés övezi a Mercedes ezt követő erőfeszítéseit, hogy elcsábítsa őt a Red Bulltól.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff még odáig is elment, hogy az ezt követő ausztrál versenyen azt mondta, „ez egyfajta kapcsolat, aminek egy bizonyos szakaszban meg kell történnie”, a helyzetet pedig a múlt hétvégi Spanyol Nagydíjon ismét megvitatták a Wolff és Horner részvételével zajló sajtótájékoztatókon.

Konkrétan Wolff azt mondta, hogy „ebben a szakaszban nem folynak tárgyalások - mert úgy gondolom, hogy magunkra és az autó fejlesztésére kell koncentrálnunk”.

De ez azt követően történt, hogy a Mercedes-Benz vezérigazgatója, Ola Kallenius a Sky Germanynek azt mondta, hogy „van lehetőség” Verstappen szerződtetésére az F1 2026-os motorszabály-változtatásai közepette, és hogy szerinte a holland „jól mutatna ezüstben”.

A Red Bull Ringen megrendezett esemény előtti sajtótájékoztatón való megjelenésekor Verstappent arról kérdezték, hogy az ilyen megjegyzésekből adódó címlapokat figyelembe véve hajlandó lenne-e véget vetni a helyzetnek azzal, hogy kijelentse, 2025-ben 100%-ban a Red Bullnál fog versenyezni?

„Azt hiszem, ezt már korábban is elmondtam. Az emberek természetesen beszélnek, de a legfontosabb csak az, hogy egy nagyon versenyképes autónk legyen a jövőre nézve. Jelenleg persze nagyon szoros a helyzet, de csapatként nagyon jól dolgozunk azon, hogy megpróbáljunk még tovább javulni.”

„És az biztos, ezt már a csapatnak is mondtam, dolgozunk és a jövő évre koncentrálunk, hogy megpróbáljunk újra versenyképesek lenni.”

Verstappent ezután arról kérdezték, hogy dönthet-e még úgy, hogy elhagyja a Red Bullt, ha világossá válik számára, hogy a McLaren elmúlt versenyeken mutatott erős szereplése után 2025-ben nem a Red Bullé lesz az F1 legjobb autója.

„Nem hiszem, hogy a Forma-1 így működik – ahol hirtelen azt mondhatod, hogy 'na, viszlát srácok'. Ez nem így működik" - reagált Verstappen.

„Hosszú távú szerződésem van a csapattal, nagyon boldog vagyok ott, ahol most vagyok, és ahogy már mondtam, már a jövő évre is koncentrálunk, olyan dolgokkal, amiket az autónkon tudunk alkalmazni. Szóval, azt hiszem, ennyi elég is lesz arról hogy hol fogok vezetni jövőre."

Az Autosport ezután egyértelmű „igen vagy nem” választ kért Verstappentől arra, hogy valóban a Red Bullnál versenyez-e 2025-ben, miután már kétszer is élt a lehetőséggel, de láthatóan tette meg.

A szóváltás a következőképpen zajlott:

Autosport: Ha kaphatnék egy egyszerű igent vagy nemet, kérlek: jövőre a Red Bullnál fogsz versenyezni?

Verstappen: Ezt nem értetted meg az előbbi válaszomból?

Autosport: Ki tudnád mondani?

Verstappen: Oké, igen. És ezt mondtam - már dolgozunk a jövő évi autón. Azt hiszem, amikor nagyon erre koncentrálsz, az azt jelenti, hogy a csapatért is vezetsz.

Bár Verstappen válasza az eddigi legegyértelműbb választ adja arra, hogy jelenleg hogyan látja a jövőjét a Red Bullnál, ez nem akadályozza meg abban, hogy a 2028-ban lejáró szerződése előtt megpróbálja kikényszeríteni a távozást, ha a jövőben úgy döntene.

Úgy tudni, hogy a távoli esélye annak, hogy Verstappen esetleg ezt az opciót választja, az oka annak, hogy a Mercedes még nem jelentette be Andrea Kimi Antonellit, mint Lewis Hamilton utódját 2025-re.

