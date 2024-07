Max Verstappen: „Számomra ez volt az utolsó csepp a pohárban!”

Max Verstappen a Magyar Nagydíjon az ötödik helyen ért célba, miután véleménye szerint a csapata a stratégiával hagyta, hogy alávágjanak a hozzá közel lévő versenyzők, és a harmadik helyért Lewis Hamiltont kellett volna megelőznie – végül nem járt sikerrel, ütköztek, és az 5. helyen ért be a holland.

Verstappen a futam közben nagyon nyersen fogalmazott a rádióban, és mérges volt a stratégiai csapatra amiatt, hogy előznie kellett. A verseny után is idegesen nyilatkozott a háromszoros világbajnok, mondván, nem érti a stratégiát:

„Egyszerűen nagyon rossz verseny volt. Minden rosszul alakult, a stratégia egyszerűen rossz volt. Csak tudjuk, hogy itt nagyon nehéz előzni, mégis ezt kellett tennem. Próbáltam küzdeni, de ezzel is rengeteg időt vesztettem.”

„Az, hogy először az alávágással kell megbirkózni, nem jó dolog, de megesik. És aztán másodszor Hamilton mögé ragadtam be. És nem elég, hogy meg kellett volna előznöm őt, de még a lekörözöttek miatti forgalommal is meg kellett birkóznom. Igazából nem is értem a dolgot, annyira rossz döntés volt.”

Verstappen hozzátette, csak még idegesebb lett attól, hogy „hülye megjegyzéseket” kapott a versenymérnökétől, többek között Gianpiero Lambiase azt is mondta, hogy gyerekes Verstappen:

„Aztán a rádión is csak hülye megjegyzéseket kaptam. Ahelyett, hogy próbáltak volna beszélni velem, és tényleg elismerték volna, hogy nem volt ideális a stratégia... attól én is megnyugodtam volna.”

„De aztán ellenkeztek is velem. Ez volt számomra az utolsó csepp a pohárban” – mondta a Viaplaynek a futam után.

Eközben megvan az ítélet Verstappen és Hamilton ügyében, míg Horner és Marko megvédte a hajnali 3-ig szimulátorozó Verstappent.