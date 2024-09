Max Verstappen reagált arra, hogy vizsgálat alatt áll

Max Verstappen a 6. helyről indulva az 5. helyen ért célba, viszont a 17. helyről rajtoló Lando Norris egy jó hajrával megelőzte, a 4. lett, és mivel a leggyorsabb kört is megfutotta, így 3 pontot hozott Verstappenen, így 59 pont a különbség 7 fordulóval a szezon vége előtt.

Azonban még nem lehet biztosra venni, hogy Verstappen megtarthatja az ötödik pozícióját, mivel vizsgálat alatt áll a holland versenyző VSC-s szabálysértés miatt – rajta kívül Hülkenberget, Ocont és Gaslyt is vizsgálják ugyanezért.

A holland ugyanis a befutó után, de még VSC-s fázis alatt előzött meg autókat, és a stewardok a többi 3 pilótával egyetemben 16:15-től várják a háromszoros világbajnokot, akit meglepett, hogy vizsgálat alatt áll:

„Őszintén szólva nem előzte a virtuális biztonsági autó alatt. Már áthaladtunk a célvonalon, így véget ért a verseny. Számos alkalom van erre a múltból is, és idén is volt már, hogy ugyanezt csináltuk. Szóval eléggé meglepett a dolog” – mondta Verstappen a The Athletic szerint.

