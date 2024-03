Max Verstappen-pole Ausztráliában, Leclerc csak a harmadik sorban

Nagy várakozás előzte meg az Ausztrál Nagydíj időmérő edzését, ugyanis ezúttal is abban lehetett reménykedni semleges szurkolóként, hogy a Red Bullnak nem lesz annyira könnyű dolga, hiszen a Ferrari erősnek tűnt.

A Q1-ben sem ment minden tökéletesen a Milton Keynes-i istállónál, ugyanis alulkormányozottságra panaszkodtak a pilóták, az első szakasz felénél pedig Alonso vezetett Verstappen, Leclerc, Perez és Sainz előtt.

Russell sem volt elégedett azt mondta, úgy érzi, mintha nem működnének a fékek. Az utolsó percek kezdete előtt Ricciardo, Albon, Csou és Ocon állt kieső helyen, de Hülkenberg és Gasly sem lehetett biztonságban.

Végül Magnussen, Hülkenberg, Gasly, Ricciardo és Csou búcsúzott, Csou szárnya ráadásul meg is sérült. A hazai pilóta, Ricciardo köre sem volt optimális, aki így ismét kikapott Cunodától.

A Q2-ben Verstappen kezdett a legjobban, őt Piastri és a két Ferrari követte, majd Sainz vette át a vezetést egy 116.1-es idővel. Ekkor a kiesőzónában Albon, Cunoda, Magnussen, Bottas és Ocon állt.

A Q2 végén Hamilton köre egyáltalán nem sikerült erősre, így veszélyben forgott a Q3-as helye, és nem is sikerült továbbjutnia. A hétszeres világbajnok mellett Albon, Bottas, Magnussen és Ocon búcsúzott.

Így a Q3-ba a két Ferrari, a két Red Bull, a két Aston Martin, a két McLaren, valamint Cunoda és Russell jutott be. Az utolsó szakaszban Verstappen kezdett a legjobban, Alonso pedig a 6-as kanyarnál hibázott nagyot.

Az első gyorskörök után így Verstappen, Sainz, Leclerc, Perez, Norris, Piastri, Russell, Cunoda volt az állás, a két Aston Martin pedig nem rendelkezett még mért körrel. A holland pilóta az élen közel 3 tizeddel vezetett Sainz előtt, így magabiztosan várhatták az utolsó nekifutást.

Verstappen az utolsó körén 1:15.9-re tudott javítani, Sainz is javított, de így is 270 ezreddel elmaradt Verstappentől, mögöttük Perez és Norris végzett. Leclerc be sem fejezte az utolsó körét, az ötödik lett, a további sorrend: Piastri, Russell, Cunoda, Stroll, Alonso.

Az Ausztrál Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 5 órától veszi majd kezdetét, a futamot élőben közvetíti az M4 Sport.

