Max Verstappen: Nem változtatná meg az életemet, ha nem lennék világbajnok idén

Max Verstappen és Lewis Hamilton között mindössze 2 pont van jelenleg a világbajnoki pontversenyben, amikor még 7 verseny van hátra a 2021-es szezonból. A holland pilóta Silverstone-ban és Monzában kiesett, Bakuban és Budapesten pedig peches módon vesztett pontokat.

Ezzel együtt Verstappen azt nyilatkozta a Török Nagydíj sajtótájékoztatóján, hogy nagyon nyugodt és koncentrált, és nincs semmi olyan dolog, ami miatt stresszelniük kellene. Amikor arról kérdezték, hogy hogyan marad nyugodt a világbajnoki harcban, így válaszolt:

„Mindig a legjobbamat nyújtom, és tudom, hogy a csapat is mindent belead. És természetesen egy elképesztő eredmény lenne, ha a miénk lenne a végső győzelem, és ezért is dolgozunk. De ha a második helyen végeznénk, akkor is azt gondolnám, hogy ez egy kiváló szezon volt.”

„És tulajdonképpen ez nem igazán változtatná meg az életemet. Ezt úgy értem, hogy élvezem, amit csinálok, és szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát nem igazán van okom arra, hogy aggódjak” – magyarázta Verstappen.

A világbajnoki második helyezett azt is elmondta, erősnek érzi a Szocsiban bevetett friss motorját, majd így folytatta:

„Tehát továbbra is fejlesztünk, nyomjuk tovább, próbálunk jobb egyensúlyt kialakítani az autóban. Mert természetesen az egyensúly sosem tökéletes, de Törökországban is arra törekszünk, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez.”

„Azonban ezen a pályán sok az ismeretlen, többek között a tapadási szint is. Először ezzel kell foglalkozunk” – mondta a Red Bull pilótája arra, hogy tavaly rendkívül rosszak voltak a tapadási viszonyok az Istanbul Parkban.

