Max Verstappen: „Nagyon sokan őrültnek tartottak minket!”

A Honda 2015-ben tért vissza a Forma-1-be a McLaren partnereként, azonban egyáltalán nem volt sikeres a közös projekt, többek között azért, mert a japánok erőforrása teljesítmény és megbízhatóság tekintetében is elmaradt a többi motorgyártótól.

2018-ban aztán az AlphaTauri (akkori nevén: Toro Rosso) elkezdte használni a Honda-motorokat, 2019-től pedig már a Red Bull is a szakurai gyártó erőforrásait használta. Az első futamgyőzelem már ebben az évben össze is jött, 2021-ben pedig világbajnokok lettek Verstappen révén.

„Ez volt a tökéletes forgatókönyv, hogy Japánban lett meg a cím! Nem csak arról van itt szó, hogy a Honda motorjával versenyzünk, hanem arról is, hogy hova jutottunk el együtt” – kezdte Verstappen a Japán Nagydíj utáni sajtótájékoztatón.

„Mindenki, vagy legalábbis a paddockból nagyon sokan őrültnek tartottak minket, amiért elkezdtünk velük dolgozni, hiszen ekkoriban nagyon nehéz korszakukat élték. Viszont ebből is látszik, hogy ha soha nem adod fel és keményen dolgozol, akkor sikeres lehetsz.”

„A Hondával pontosan ez történt. Már tavaly is versenyképesek voltunk, de az idei év még ennél is jobb! Éppen ezért büszke vagyok az összes csapattagunkra és a Hondára is, főleg a mentalitásuk miatt” – mondta az immáron kétszeres világbajnok.

