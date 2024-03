Max Verstappen minden korábbinál egyértelműbb kijelentést tett a jövőjéről

A csapatfőnök Christian Horner körüli pletykák kirobbanása óta felmerült az a lehetőség is, hogy a főtanácsadó Helmut Markónak is távoznia kell a Red Bull Racing csapatától, ekkor pedig kiderült, hogy Max Verstappen szerződésében szerepelhet a Marko-záradék: ha az osztrák távozik, ő is távozhat.

Így esély mutatkozott arra, hogy a címvédő pilóta már a szerződése 2028 végi lejárta előtt elhagyja az osztrák alakulatot, a Mercedes-csapatfőnök Toto Wolff pedig többször elmondta, nagyon szívesen látná csapatánál a hollandot.

A háromszoros világbajnok most viszont – a pletykák beindulása óta – minden korábbinál egyértelműbb utalást tett arra, hogy maradni fog a konstruktőri bajnok csapatnál, hiszen boldog és elégedett:

„Szerintem minden okunk megvan arra, hogy boldogok legyünk. Az autó jól megy, és rengeteg kiváló ember van a csapatban, akik folyamatosan keményen dolgoznak a jobb eredményekért.”

„Én erre koncentrálok. Én a teljesítményre összpontosítok, boldog vagyok, és amikor hazamegyek, nem gondolok másra, mert eléggé fix, hogy itt vagyok. És itt is akarok lenni” – mondta Verstappen a sajtónapon.

