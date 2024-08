Max Verstappen megdöbbentette a DTM-mérnököt

Nemrég jelent meg a Viaplayen a Max Verstappenről készült dokumentumsorozat, amelynek címe „Verstappen – Off The Beaten Track”. A sorozatban azt a DTM-tesztet is feldolgozták, amelyen a holland pilóta Thierry Vermeulen Ferrari 296 DTM-jébe ült – a versenyző Verstappen menedzserének, Raymond Vermeulennek a fia.

Verstappen Mugellóban tesztelte a kocsit, a DTM-es mérnök, Graziano Michelacci pedig megdöbbent azon, amit a háromszoros világbajnoktól látott:

„Általában tudom, hogy mire számíthatok bizonyos versenyzőktől, de ez igazán váratlanul ért. Olyan módon javított a köridején, ami a való életben nem létezik. Még ha valami ilyesmire is számítasz Verstappentől, akkor is meglepődsz.”

„Az ilyen történetek azok, amiket később megosztasz a jövőben, amikor a barátaiddal egy furgonban utazol” – mondta a mérnök.

Vermeulent szintén lenyűgözte Verstappen, de főleg az, hogy milyen gyorsan tud alkalmazkodni a számára új kocsihoz, és rögtön remek sebességre képes vele:

„Mindenki tud egy idő után gyors kört autózni, de ő rendkívül gyorsan képes rá. Annak ellenére, hogy egy új autóval van dolga, túl tud jutni a problémákon, és minden tehetségét és tapasztalatát felhasználva rögtön gyors tud lenni” – mondta Vermeulen.

