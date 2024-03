Max Verstappen: Marko sorsán múlhat az F1-es jövőm a Red Bullnál

Pénteken Szaúd-Arábiában kiderült, hogy a Red Bull felfüggesztheti Helmut Markót a közelmúltban a médiának történt szivárogtatások miatt indított újabb vizsgálatok közepette.

A Motorsport.com információi szerint a Red Bull jelenleg azt vizsgálja, hogyan juthattak el az újságírókhoz a csapatfőnök Christian Horner vizsgálatával kapcsolatos bizalmas nyomozással kapcsolatos információk.

Bár Marko továbbra is a Red Bull alkalmazásában áll, és Szaúd-Arábiában is ott van a csapattal, az osztrák ORF-nek elmondta, van esély arra, hogy hétfőtől felfüggesztik, és nem lehet ott az e havi Ausztrál Nagydíjon – erről itt nyilatkozott.

Mivel úgy tűnik, hogy a Horner-saga még messze nem ért véget, most a Red Bull pilótája, Max Verstappen tovább fokozta a helyzetet azzal, hogy jelezte, nem fogadja el, hogy Marko távozzon a csapattól.

Az elmúlt napokban több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy Verstappen szerződésében lehet egy olyan záradék, ami lehetővé teheti számára, hogy szabadon távozzon, ha Marko is távozik. Most a holland az időmérő után azt mondta, az ő jövőjére is hatással lehet, hogy mi lesz Marko sorsa:

„Nagyon tisztelem Helmutot és azt, amit együtt elértünk. Nagyon lojális vagyok iránta, ezt a csapatnak is mindig kifejeztem. Elmondtam, hogy ő is nagyon fontos szerepet játszik a jövőre vonatkozó döntéseimben.”

„Szóval nagyon fontos, hogy a csapattal maradjon, és persze ez mindenkire vonatkozik, hiszen a Forma-1 a csapatmunkáról szól, és úgy érzem, hogy ha egy ilyen fontos pillér kiesik, az az én szemszögemből sem jó – és ezt elmondtam a csapatnak is.”

„Tehát egyértelmű, hogy Helmutnak maradnia kell. Az első naptól kezdve ő építette fel ezt az istállót Dietrichhel, mindig is hűséges volt a csapathoz és a csapattagokhoz. Nagyon tisztelem, amit elért. Szóval számomra is fontos, hogy a csapatnál maradjon” – mondta Verstappen.

