Max Verstappen kinevette a McLaren megjegyzéseit: „Ki az a Zak Brown?”

Silverstone-ban Max Verstappen és Lando Norris nagy érettségről tett tanúbizonyságot a médianapon. A két pilóta az ausztriai ütközés után beszélt egymással, ami után úgy tűnt, teljesen kitisztult a levegő közöttük. Norris a sajtótájékoztatón elárulta, hogy nem is volt szükség bocsánatkérésre Verstappentől, és hogy nem gondolja komolyan mindazt, amit az Osztrák Nagydíj után mondott. Verstappen hozzátette, hogy a barátságuk változatlan.

A McLaren csapatvezetése azonban nem hátrált meg. Andrea Stella például nagyon szókimondó volt a spielbergi futam után, a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown pedig szintén erős hangnemet ütött meg Silverstone-ban:

„Csalódott vagyok, hogy egy olyan nagyszerű csapat, mint a Red Bull, szinte bátorítja az ilyen vezetési magatartást, ha visszahallgatjuk, mit mondtak a rádión” - árulta el Brown a csapatfőnökök sajtótájékoztatóján, majd hozzátette: „Láttuk, hogy hiányzik a tisztelet, legyen szó a pénzügyi szabályokról vagy a pálya sportszabályairól, az apákkal kapcsolatos problémákról és minden ilyesmiről. Egyszerűen nem hiszem, hogy így kellene versenyeznünk.”

Helmut Marko nem sokkal később ezekre a megjegyzésekre reagálva hangsúlyozta, hogy Brown jobban tenné, ha a saját versenyzőivel statuálna példát: „Egyáltalán nincs problémám az apákkal, és különösen csalódott voltam amiatt, ahogy Norris egy nagy küzdelem közben bébiszitterként panaszkodott. Nagyon szépen visszavonta ezeket a szavakat, de lehet, hogy Zak ezt idegesítőnek találja. Meg kéne húznia egy vonalat a saját csapatán belül, csak hadd versenyezzenek a versenyzők.”

Verstappen egyetért az utóbbival, és nem kíván sok szót vesztegetni arra, hogy Brown olajat öntött a tűzre. „Ez nem használ nekem” - mondta. Amikor a Motorsport.com a holland sajtótájékoztató végén Brown egyik felvetéséről kérdezte őt - miszerint a Forma-1-nek állandó, teljes munkaidős stewardokra lenne szüksége a váltakozó stewardok helyett - Verstappen nevetve válaszol: „Ki az a Zak Brown?”.

A háromszoros világbajnok fő véleménye az, hogy a Forma-1 jelenleg túlságosan szabályozott. Ezért Brown másik ötletével, nevezetesen azzal, hogy az FIA-nak új „versenyszabályokkal” kellene előállnia, nem tud mit kezdeni:

„Szerintem már így is túl sok szabály van mindenféle dologra a Forma-1-ben. Egy ilyen dolog szerintem csak bonyolítaná a dolgokat. Nézzük meg a 10-15 évvel ezelőtti szabálykönyvet, és nézzük meg, mi van most... ez egyre vastagabb és vastagabb, bár talán ez is egy kicsit a világról szól, amiben élünk.”

Verstappen végezetül annyit árult el, hogy a pénteki versenyzői eligazításon már nem sokat foglalkoztak az Ausztriában történtekkel. „Nem, tényleg csak az aktuális dolgokról volt szó, olyan dolgokról, amiken a jövőben talán javíthatunk a pályák, a pályakorlátok és hasonló dolgok tekintetében. Ezen kívül másról nem beszéltünk.”

