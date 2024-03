Max Verstappen kiesett, Ferrari 1-2 az F1-es Ausztrál Nagydíjon!

Magyar idő szerint hajnal 5-kor vette kezdetét az Ausztrál Nagydíj, amelyen a mezőny többsége a közepes gumikon rajtolt, a keményeket Alonso és Hülkenberg, a lágyakat Hamilton, Ricciardo és Csou választotta.

A rajtrácson Verstappen és Sainz foglalta el az első rajtsort, a második sorból Norris és Leclerc, a harmadikból Piastri és Perez indult. Russell a hetedik, Alonso a tizedik, Hamilton a tizenegyedik helyről várta a rajtot.

Szép, tiszta rajtot láthattunk, Verstappen maradt az élen Sainz előtt, majd Norris, Leclerc és Piastri jött, Russell pedig megelőzte Perezt a hatodik helyért. Ez az állás azonban nem sokáig maradt így: a 2. körben Sainz ment el Verstappen mellett a DRS-zónában.

Ezt követően Verstappen folyamatosan panaszkodott az autóra, a panasza pedig nem volt alaptalan: előbb füstölni, majd lángolni kezdett az autó hátulja, a háromszoros világbajnoknak pedig fel kellett adnia a versenyt, így megszakadt a 9 győzelmet számláló sorozata, vélhetően a fék gyulladt ki.

Verstappen kiesése után Sainz, Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Perez, Stroll, Cunoda, Alonso, Bottas volt a sorrend, ugyanis Hamilton már a 8. körben kijött a 9. helyről, a lágy gumikról a közepesekre váltott.

Egy körrel később Russell, Stroll és Bottas is bejött a kemény gumikért, miközben Sainz közel 3 másodpercesre növelte az előnyét Norris előtt, a britet pedig Leclerc támadta a második helyért.

A 10. körben Leclerc, Piastri és Cunoda jött be a bokszba, Sainz pedig azt mondta a csapatnak, hogy most nyúljanak el a mezőnytől, mert nagyon jónak érzi az autót – sikerült is két kör alatt 1,7 másodpercet adnia Norrisnak.

A 15. körben Norris és Perez is kijött, majd az élről Sainz is gumit cserélt. A 17. körben Hamilton esett ki motorhiba miatt, jött a VSC-s fázis, ami kapóra jött Alonsónak, aki a VSC alatt tudta teljesíteni a kiállását.

Ezt követően az állás Sainz, Leclerc, Piastri, Norris, Alonso, Russell, Perez, Stroll, Cunoda, Albon volt, majd pár körrel később Perez előzte meg Russellt és eredt Alonso után, Albont pedig Hülkenberg támadta a tizedik helyért.

A pályán Sainz volt a leggyorsabb, aki a VSC alatt lévő 1 másodperces előnyét 9 kör alatt 4,5 másodpercesre növelte, a két McLaren viszont közel volt egymáshoz a harmadik és a negyedik helyen.

A 28. körben Perez megelőzte Alonsót az ötödik helyért, Piastri pedig elengedte maga mellett az 5 körrel frissebb gumikon lévő Norrist. Albon ismét kiállt a bokszba, így Hülkenberg vette át az utolsó pontszerző helyet.

A pozíciócsere után Norris rákapcsolt és elkezdett közeledni Leclerc-hez, a futam feléhez érve szűk 3 másodperc választotta el a monacóitól, Sainz előnye pedig már 7 másodperc feletti volt Leclerc előtt.

Norris körönként több tizedet is faragott a hátrányából, Leclerc pedig a rádión szólt, hogy a bal elsője már nagyon nem működik, és nem várhatnak sokáig a kiállással – ki is jött a 35. körben a monacói, aki közvetlenül Perez elé jött vissza.

Egy körrel később Perez is kijött a bokszba, Albon pedig Hülkenbergre panaszkodott, aki szerint bemozdult féktávon. Cunoda is kijött a bokszba, a leggyorsabb kör pedig Leclerc neve mellé került, aki ekkor Norristól 18, Piastritól 13 másodpercre volt.

Piastri ezt követően nagyot hibázott a célegyenes előtti kanyarban, majd kijött a bokszba, így viszont az ausztrál nemcsak Leclerc, hanem Alonso mögé is visszacsúszott, és úgy tűnt, nagyon kevés esélye maradt a dobogóra.

A következő körökben Norris, Alonso és Sainz is kereket cserélt, a spanyol így is az első helyre jött vissza, Leclerc előtt 5, Norris előtt 9 másodperc volt az előnye. Piastri a negyedik, Russell 35 körös gumin az ötödik helyen állt, majd Perez, Alonso, Stroll, Cunoda és Hülkenberg következett, a 11. helyért pedig Albon és Magnussen vívott kemény csatát.

Piastri megfutotta a leggyorsabb kört, de még mindig 8 másodpercre volt Norristól, Magnussen pedig megelőzte Albont a 11. helyért, és a 10. Hülkenberg után eredt, amikor még 13 kör volt hátra a versenyből.

Az utolsó 10 körhöz közeledve Leclerc és Norris volt a leggyorsabb a pályán, de ekkor érdemben nem változott kettejük között a különbség, 4 másodperc választotta el egymástól a monacóit és a britet.

Gasly 5 másodperces büntetést kapott amiatt, hogy áthajtott a záróvonalon a bokszkijáratnál, míg Bottas bokszkiállását a leintés után fogják vizsgálni esetleges szabálytalanság miatt.

Norris az utolsó körök előtt már csak 2,5 másodpercre volt Leclerc-től, Russell pedig a hatodik helyen álló Alonsót támadta a DRS segítségével, amikor már csak 3 kör volt hátra a futamból.

Leclerc reagált Norris közeledésére és megfutotta a futam leggyorsabb körét, Russell pedig az utolsó körben tette falba nagy sebességgel a Mercedest a 6-os kanyarnál, így VSC alatt ért véget az Ausztrál Nagydíj - videó Russell balesetéről itt!

A futamot tehát Sainz nyerte meg Leclerc előtt, a dobogóra még Norris állhatott fel, majd Piastri, Alonso, Stroll, Cunoda, Hülkenberg és Magnussen következett – tehát a Mercedes nullázott, a Haas viszont mindkét autójával pontot szerzett.

Az eredmény következtében Verstappen vezeti a pontversenyt 51 ponttal, Leclerc 47, Perez 46, Sainz 40 ponttal áll, a Ferrarit pedig csak 4 pont választja el a Red Bulltól három fordulót követően. Az F1-es szezon két hét múlva folytatódik a Japán Nagydíjjal.

Update: Alonsót beidézték a stewardok!

Nézd meg: Videón az első körök a 2024-es Aston Martinnal