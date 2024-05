Max Verstappen: Katasztrófával végződhetett volna Perez rajtja...

Miután a rajtrács negyedik helyéről remekül rajtolt, Perez az előtte lévő két Ferrari mellé tudott húzódni, és egy bevetődéssel a pole pozíciót megszerző Verstappen mögött a második helyet akarta megszerezni.

A mexikói azonban nem tudta időben lelassítani az autóját, amikor az 1-es kanyarhoz közeledve a fékre lépett, és kis híján Verstappen hasonló RB20-asának hátuljába csapódott, miközben a szűk jobbos kanyarnál jártak.

Perez végül szélesre futott az aszfaltcsíkon, és az ötödik helyen ért vissza a pályára, nemcsak a Ferrari duója, Charles Leclerc és Carlos Sainz, hanem a mclarenes Oscar Piastri is elé tudott kerülni.

A Red Bull-csapatfőnök Christian Horner úgy érzi, hogy a második helyezett Leclerc gyenge rajtja lehetőséget nyitott Perez számára a rajtnál, de a Red Bull közel járt ahhoz, hogy mindkét autója belekeveredjen egy fájdalmas első körös incidensbe.

„A rajtja optimista volt. Charles nem rajtolt jól elöl, szerintem ez okozta Checót... Checónak el kellett emelnie Charles miatt, aztán az első kanyarban nyílt neki egy ablak” - magyarázta Horner.

„Ráment, nyilvánvalóan nagyon mélyen ment be a féktávba, és szerencséje volt, hogy nem gyűjtötte be Maxot az első kanyarban, és nem gyűjtötte be a Ferrarit sem, amikor visszatért a pályára. Szóval örültem, hogy a többi autó túlélte a dolgot.”

Verstappen elárulta, hogy látta, Perez közeledik felé az 1-es kanyarban, de a katasztrófa elhárult, mivel a mexikói épphogy elkerülte, hogy a háromszoros bajnok autójával ütközzön, mielőtt mélyen befutott volna a kanyarba.

„Nagyon is tudatában voltam, hogy érkezik. Befordultam, és láttam, hogy blokkolnak a kerekei. A futam után megnéztem, olyan volt, mintha egy karcolás lenne a diffúzoromon. Szóval valami biztosan eltalált.”

„De igen, nagyon közel volt. Katasztrófával végződhetett volna, természetesen a csapat számára is. Szóval igen, szerencsénk volt” – mondta Verstappen.

Mivel nem volt meg a tempó ahhoz, hogy jelentős javulást érjen el, Perez csak az ötödik helyen ért célba a kockás zászlónál, majd a negyedik lett, amikor Sainzot a biztonsági autós újraindítás után Piastrival történt incidense miatt megbüntették.

Perez elismerte, hogy elkerülő manővert kellett alkalmaznia, miután veszélyesen közel került Verstappenhez egy olyan kanyarban, ahol már a szombati sprinten is volt egy kiesést eredményező összecsapás a mclarenes Lando Norris és az Aston Martinok között.

„Jól rajtoltam, Charles-nak nagyon rosszul sikerült a rajtja, de amint befékeztem a belső íven, nem volt tapadás, mint tegnap a sprinten Lewis Hamilton esetében” – magyarázta a 34 éves versenyző.

„Az ideális íven kívül pedig nem volt tapadás, és blokkoltak a kerekeim. Majdnem leszedtem Maxot a pályáról. Szóval le kellett lépnem a fékről, és egy pozíciót veszítettem Oscarral szemben.”

„Elég szerencsétlen volt, de ettől eltekintve, azt hiszem, kicsit küszködtünk a tempóval. Egyszerűen nem sikerült olyan tempót diktálnunk, amire szükségünk lett volna, és ezen dolgoznunk kell, hogy megpróbáljuk megérteni, mi volt a probléma.”

Eközben ezért mondott mást a Red Bull sérüléséről Horner és Verstappen, míg büntetés miatt változott a Miami Nagydíj végeredménye.