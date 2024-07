Max Verstappen jövője is eldőlhetett Helmut Marko új elköteleződésével

Korábban kiderült, hogy Max Verstappen Red Bull-os szerződésében – amely eredetileg 2028 végéig érvényes – van egy olyan záradék, amely szerint szabadon távozhat az osztrák istállótól, ha Helmut Marko is távozik.

Emiatt élt egy ideig komolyan az a lehetőség, hogy Marko a távozás mellett dönt, utat engedve ezzel Max Verstappen átigazolásának – a Mercedes-csapatfőnök Toto Wolff is folyamatosan realitásként beszélt erről a forgatókönyvről.

Ebben az ügyben viszont fontos lépés történt a Motorsport.com helyszíni információi szerint: Helmut Marko aláírt egy dokumentumot, amellyel garanciát vállalt arra, hogy kitölti a 2026 végéig érvényes szerződését.

Emellett úgy tudni, hogy egy olyan megállapodás is van a Red Bull és Verstappen között, hogy ha a csapaton kívülálló körülmények miatt – például betegség miatt – távozik Marko, akkor nem aktiválhatja a záradékot.

Marko elköteleződése tehát azt jelenti, hogy szinte biztosan nem igazol át Verstappen 2026 végéig egy másik csapathoz – legalábbis ha a Red Bull továbbra is ilyen jól teljesít, hiszen teljesítményzáradékok is szerepelnek a szerződésében.

Ez azt is jelenti, hogy a Mercedesnek most már döntést kell hozni arról, hogy jövőre a juniorjukat, Andrea Kimi Antonellit ültetik be a kocsijukba, vagy a komoly tapasztalattal rendelkező Carlos Sainzra voksolnak.

Eközben Marko megszólalt Perezről az időmérős balesete után, míg a Magyar Nagydíj rajtrácsát itt érhetitek el.