Max Verstappen: „Fel kell tenned a kérdést, miért vagy mindig ebben a pozícióban?”

A szombati napon a sprintfutamon nem járt büntetés a rajtbaleset miatt, Kevin Magnussen pedig a 35 másodperces büntetése mellett 3 büntetőpontot is szerzett, amit vasárnap Logan Sargeant kiütése miatt újabb kettővel toldott meg – a pontverseny éllovasa, Max Verstappen azt mondta a holland Formule1-nak, hogy nem mindig tudja követni, hogy mi alapján hoznak döntéseket a stewardok:

„Néha elég nehezen tudom megérteni a büntetéseket. Miért jár ezért vagy azért az esetért egy, kettő vagy három büntetőpont? Elég furcsának találom ezt önkényességet. Hogy állandó stewardokkal jobb lenne a helyzet? Szerintem nem számítana sokat, ha így lenne.”

3 pilóta is közel van az eltiltáshoz: Magnussen mögött, akinek már tíz gyűlt össze, Perez és Sargeant is 8-8 büntetőpontnál jár, és ha 12 hónapon belül 12 pontot gyűjtenek, akkor egy futamra eltiltják őket. Verstappen a maga 2 pontjával a pilóták felelősségére is rámutatott:

„Egyrészt versenyzőként fel kell tenned magadnak a kérdést, hogy miért vagy mindig ebben a pozícióban. Néha gondolnod kell arra, hogy ’ha ezt csinálom, akkor azzal balesetet okozhatok” – magyarázta a háromszoros világbajnok.

„Meglehet, hogy néha nem értesz egyet egy büntetéssel vagy nem tartod fairnek, de meg kell próbálnod elkerülni az ilyen helyzeteket. Persze ez a karrierem elején velem is gyakrabban fordult elő” – tette hozzá nevetve.

Eközben Marko elmondta, szerinte hol folytatja Newey.