Max Verstappen akár már F1-es pályafutása alatt indulna Le Mans-ban

A háromszoros Forma-1-es világbajnok korábban már többször is hangot adott annak, hogy szívesen indulna a rangos hosszútávú versenyen, és a Team Redline színeiben már részt vett a virtuális változaton.

A Circuit de la Sarthe-on megrendezésre kerülő idei futam előtt Verstappen azonban rámutatott, hogy olyan csapatok közeledtek hozzá, amelyek szeretnék őt alkalmazni egy jövőbeli győzelem reményében.

„Természetesen bizonyos emberek megkeresnek, de a megfelelő időben és a megfelelő módon kell érkeznie” - mondta az Autosport kérdésére, hogy folytak-e már beszélgetések.

„Én sem akarom elsietni a döntést. Az új autókkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy még legalább egy-két évbe telik, mire jobban megértjük az egészet, mert a nap végén még mindig a Balance of Performance történetéről van szó, és ez megnehezíti a dolgot.”

Az utolsó pilóta, aki egyazon szezonban az F1-ben és Le Mans-ban is megpróbálkozott a versenyzéssel, Nico Hülkenberg volt, aki a 2015-ös versenyt megnyerte a Porschéval.

Verstappen korábban azt sugallta, hogy egy esetleges Le Mans-i indulás az F1-es pályafutása befejezése után következne be, bár kissé enyhítve álláspontján, a Red Bull pilótája hozzátette: „Ez teljes mértékben a felkészüléstől függ, hogy jól lehet-e csinálni vagy sem.”

„Ez egy kicsit ugyanaz, mint amit általában a szimulátoron szoktam csinálni. Nyilván nem indultam volna azon a szimulátoros versenyen az imolai hétvégén, ha nem tudtam volna megfelelően felkészülni rá, de ezúttal igen, és ezért volt rá lehetőségem.”

„Természetesen nem lehet ugyanazon a hétvégén Le Mans-t és Forma-1-et futni, de ha ez jól kombinálható, akkor szerintem az F1-es szezonban is meg lehet csinálni.”

A hiperautó-szabályzat a 2021-es kezdeti alkalmazást követően még viszonylag gyerekcipőben jár, a későbbi konvergencia az LMDh-val most hozza meg gyümölcsét a kirobbanóan magas nevezési listával.

Verstappen azonban szívesen kivár, amíg a szabályrendszer bizonyos hiányosságait kiküszöböljük, mielőtt beugrik egy esetleges ülésbe.

„Túl korai lenne még belépnem, mert az új szabályok miatt is úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban rendbe kell tenniük a BOP-ot az autók között. Kicsit össze-vissza van itt-ott, úgy látom. Plusz, számomra a versenyző súlya is, úgy érzem, hogy szükség van egy határértékre, mert lehet, hogy 80 kilósan fogok indulni felszereléssel, de van olyan versenyző is, aki 55 vagy 60 kilós lehet.”

„Amikor Le Mans-ba mész, akkor nincs esélyed - az már pár tized egy körön. Elég hihetetlen a különbség. Tehát ezt meg kell oldaniuk. Kell lennie egy átlagos vagy minimális súlynak, amelynek meg kell felelni. De az biztos, hogy a jövőben szeretnék versenyezni. Igen, ez egy hihetetlen esemény.”

Verstappen jövő évi szereplésének minden esélyét már kizárta egy naptári ütközés, a 2025-ös futam ugyanis a Kanadai Nagydíjjal egy hétvégére esik.

Eközben a BusinessF1 szerint elképesztő fizetésért 3 évre írt alá Newey, míg az utolsó pillanatban dőlt el a Le Mans-i pole sorsa.