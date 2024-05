Max Verstappen a hétvégén nem csak az F1-ben fog versenyezni

A hétvégén rendezik a Forma-1-ben a szezon hetedik versenyhétvégéjét, az Emilia-Romagna Nagydíjat, a világbajnoki éllovas Max Verstappen pedig komoly programmal készül: nem csak az F1-ben áll rajthoz.

A holland pilótáról köztudott, hogy nagyon szívesen vesz részt szimulátoros versenyeken is, az viszont csak ritkán fordul elő, hogy mindezt egy Forma-1-es versenyhétvégén teszi meg – legutóbb a Szaúdi Nagydíjon tett így.

Viszont úgy néz ki, Imolában is indulni fog az iRacing platformján rendezett Nürburgringi 24 óráson – jelentette be az iRacing nemrég. A versenyt május 17. és 19. között rendezik, ugyanúgy, ahogy az Emilia-Romagna Nagydíjat is.

Verstappen jelenleg 6 nagydíj után 4 győzelemmel áll, a pontversenyben pedig 33 ponttal vezet a csapattársa, Sergio Perez előtt, így – mivel nincs sprint – biztos, hogy az e hétvégi forduló után is az élen marad a pontversenyben.

