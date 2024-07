Max Verstappen a domináns teljesítménye után: „Nem tudom, mennyire leszünk gyorsak...”

A belső égésű motor cseréje miatt 10 rajthelyes büntetéssel sújtották Max Verstappent, így hiába volt a leggyorsabb az időmérőn, csak a 11. pozícióból indulhat, az első sort pedig így Leclerc és Perez örökölte meg.

Verstappen elmondása szerint egyáltalán nem gondolja, hogy sétagalopp lesz a versenye, és úgy véli, hogy minden a gumikezelésen fog múlni a melegebb és száraz időben:

„Ez egy jó időmérő volt, szerencsére az időjárás is rendben volt – bár kicsit esett az eső, de így is rendes időmérőt tudtunk futni. A kocsi is meglehetősen jól működött nedves körülmények között, így egyszerűen csak futnom kellett a köreimet.”

„A holnapi viszont már egy új nap lesz, melegebb lesz az idő és nem lesz eső. Minden a gumikopáson fog múlni – bár nem tudom, mennyire leszünk gyorsak, de remélem, hogy ott leszünk az élmezőnyben.”

„A versenyt már az 1-es kanyarban el lehet veszteni, szóval majd meglátjuk, mi lesz, és hogy onnantól kezdve hogy alakul a futam” – tette hozzá a háromszoros világbajnok.

