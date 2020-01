Max Mosley életéről szóló filmet mutatnak be márciusban: sok dologra derül fény

Egy frissen bemutatott előzetes enged bepillantásokat a Mosley című filmbe, melynek premierje a Manchesteri Film Fesztiválon lesz március 8-án. A film nem fél olyan megosztó témákat sem bemutatni, mint Mosley kapcsolatát az apjával, Oswalddal, aki a brit fasiszták vezére volt a második világháború előtt, vagy a News of the World által lehozott botrányát, ami után beperelte az újságot a személyiségjogainak megsértéséért.

A filmet Michael Shevloff rendezte, akinek 2013-ban jelent meg a 1: Life at the Limit című filmje, ami az F1 biztonságosságáról, és Sid Watkins professzor szerepéről szólt. A producer Paul Crowder volt, aki korábban olyan dokumentációkon dolgozott, mint a The Beatles, The Who, Luciano Pavarotti vagy a New York Cosmos focicsapatról szólók. Az író Alexandra Orton korábban a BBC Who Do You Think You Are sorozatán dolgozott.

Mosley mellett olyan ikonikus alakok szerepelnek a filmben, mint Bernie Ecclestone, Jean Todt, Flavio Briatore, Gerhard Berger és Robin Herd, aki Mosley partnere volt a March-nál. „Arról szólt volna a film eredetileg, hogy Ayrton Senna és Roland Ratzenberger 1994-es balesete hogyan vezetett az Euro NCAP létrehozásához, és az autók biztonságának forradalmi javulásához” – nyilatkozta Mosley a Motorsport.com-nak. „Ez egy igen érdekes történet, amiről sokan nem is tudnak, de ez szép lassan átalakult valamire, ami rólam szól.”

„Minden benne van, beleértve a News of the World-öt, és ami azóta történt. Bernie interjúja érdekes, mert belemennek abba, hogy ő kinek az oldalán állt, amikor ez az egész történet kiderült. Valaki megkérdezte, benne van-e az is, hogy Hitler vendég volt a szüleim esküvőjén, és igen, benne van. Ez a megszépítetlen történet, és így valószínűleg érdekesebb is lesz a laikusoknak. Ha én is beleszólhattam volna, egy-két dolgot biztos kivettem volna belőle, de akkor az egész értelme elveszne: nem lenne objektív.”

Mosley szerint a személyes története mellett más is vonzó lehet a motorsportért rajongóknak. a filmben. „Tele van archív felvételekkel a film, olyanokkal is például a ,archos korszakból, amiket mára elfelejtettem, vagy soha nem is láttam. Rengeteg mindent sűrítettek bele és még így is másfél óra hosszú. Kicsit olyan, mint a könyvem. Megírtam, majd vagy 20000 szót kivettem belőle, mert egyszerűen túl hosszú volt.”