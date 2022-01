Max Verstappen 2021-ben megállította Lewis Hamiltont a címvédésben és megszerezte saját maga első bajnoki sikerét. A Red Bull pedig azóta próbál szerződést hosszabbítani a hollanddal, ami elég ésszerűnek tűnik, hiszen ki ne szeretne egy olyan pilótát a csapatában, mint Verstappen?

Azonban nemrég Dr. Helmut Marko tett egy olyan nyilatkozatot, ami arra utalt, mintha aggódna Verstappen esetleges pénzügyi követelései miatt. Az osztrák, aki tárgyalásokat szeretne folytatni Verstappennel, megemlítette, hogy a 24 éves versenyző már nem követelhet fizetésemelést annak ellenére sem, hogy immár világbajnok. „Maxszel majdnem a határon vagyunk a fizetés tekintetében. Egyszer meg kell állnunk" - mondta.

A kérdés azonban az, hogy Verstappen valóban hatalmas fizetésre pályázik-e a Red Bullnál? Nos, két bizalmasa szerint egyáltalán nem. Mindketten azt állították, hogy Marko kijelentése meglehetősen felesleges volt. Lodewijk Varossieau a Formule1-nek nyilatkozva elárulta, hogy Verstappent gyerekkora óta ismeri, és a pénz sosem volt elsődleges kérdés a Red Bull pilótája számára.

„Max egyáltalán nem foglalkozik ezzel. Ő egy igazi sportember. Úgy gondolom, hogy ő lesz Hollandia valaha volt legsikeresebb sportolója, Johan Cruijff után. Nem csak anyagilag, hanem üzletileg is. Egyszerűen nagyon jó" - mondta.

Eközben Frank van den Wall Bake, a 2021-es világbajnok másik közeli ismerőse szerint Verstappen már most is gazdag, és az ambíciói most kizárólag arról szólnak, hogy még több címet nyerjen. „Max már most is őrülten gazdag. Csak egyetlen ambíciója van. És ez a szép Maxban: versenyezni akar és világbajnok akar lenni. És hogy ezzel jól keres, az csodálatos. De ennyi."

Összességében tehát a két ismerős véleménye arra utal, hogy a Red Bull könnyen meg fog tudni egyezni a friss világbajnokkal, akinek jelenlegi szerződése 2023-ig szól.

