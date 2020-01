Mattia Binotto sem varázsló, de az irányításával alakul a Ferrari

Binotto, Maurizio Arrivebene helyére érkezett a csapathoz, akit 2014 novemberében neveztek ki csapatfőnöknek. Vezetése alatt 2015-ben feltámadni látszott a csapat, viszont a 2016-os évet győzelmek nélkül zárták.

2017-ben és 2018-ban volt esélyük a világbajnoki címre, de végül sorozatos taktika és vezetői hibák után elbukták mindkét évben a bajnoki küzdelmet. Ezután hozta fel a vezetői posztra a technikai igazgatóként dolgozó Mattia Binotto-t.

„Kicsit hirtelenebb volt a vártnál. Január 7-én Londonból utaztam Bolognába, és ott a reptéren vettem egy példányt a Gazetta dello Sportból, és a címlapon volt a kinevezésem híre. Szóval előrébb kellett hoznunk a bejelentést, ami nem volt könnyű, de jól sikerült kezelni.”

Csapatfőnöki kinevezése előtt technikai igazgatóként dolgozott a csapatnál. Ezt a pozíciót, még most is ő tölti be, ami plusz terhet nyom a vállára. Viszont teljesen más oldalról tudja megközelíteni a csapat vezetését.

Az előzőhöz képest emberibb lett a vezetés és kevésbé technikai? „Nem mondanám. Figyelembe véve, hogy a csapat vezetésének 90 százaléka technikai szakemberekből áll. Az új szerepem magába foglalja a másik 10 százalékot is: kommunikáció, marketing, szponzorok és jogi ügyek. Emellett más területeket is megkaptam, amikben talán nem megfelelő a tudásom. Mondhatjuk úgy is, hogy ezelőtt technikai igazgatóként csak költöttem, de most csapatfőnökként oda kell figyelnem a költekezésre, és bevételt is kell szereznem.”

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

Van valami szabály, amit létfontosságúnak tartasz? „Valami, ami a mérnöki tanulmányaimból származik, és a svájci gyerekkoromból: meggyőződésem szerint fontos, hogy szigorúan kell venni minden eljárást. Ez segít engem irányítani egy ekkora struktúrát, mint a miénk. Egyrészt viszont oda kell figyelni, az személyes kapcsolatokra is. Az emberi, az érzelmi oldala alapvető a munkánknak, viszont ez egy összetett gépezet, aminek tökéletesen kell működnie. Tisztázzuk, nem az a gond, hogy hogyan készítsünk valamit 1000 lóerővel, hanem, hogy előbb csináljuk meg, mint a többi csapat, és pontosan ezért fontos, hogy hatékony folyamatokkal rendelkezzünk, hogy így gyorsabban tudjunk fejleszteni.”

Binotto az egyetem elvégzése után 95-ben került a Ferrarihoz, és az azóta elmúlt 25 évben végigjárta a ranglétrát, így érthetően sokat jelent számára a csapat. Az első nyilvános megjelenésed február 15-én volt, az új autó, az SF90 bemutatóján.

„Szerintem az egyik legszebb autó lett az elmúlt évekből. Számomra nagyon érzelmes esemény volt. Ekkor mutattuk be az új #essereFerrari (Ferrarinak lenni) hashtag-ünket is, ami nagyon sokat jelent számomra.”

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A téli teszteken a Ferrari kiemelkedően teljesített, a szezon kezdete előtt őket tartották sokan a legesélyesebbnek a világbajnoki cím megszerzésére. Ezután következett az évadnyitó Ausztrál Nagydíj.

„A téli tesztek után, amik nagyon jól sikerültek, magasak voltak az elvárások, de végül a hideg zuhany jutott nekünk. Ezen kívül a sportban töltött 25 év után ez volt az első versenyem a pit wall-on. Amikor még csak mérnök voltam, azt mondogattam magamnak, hogy előbb utóbb úgysem jövök ki több versenyre, aztán majd később azt fogom bánni, hogy kihagytam, hogy al muretto-n, azaz a bokszfalon üljek. Ehelyett itt debütáltam, egy olyan pozícióban, ahol teljesen más szemszögből látok mindent a bokszhoz képest.”

A Ferrari a nagy reményekkel kezdett évet csalódottan zárta másodikként a Mercedes mögött. Igaz, tudtak három győzelmet szerezni, de a Bahreini Nagydíjat Leclerc technikai probléma miatt bukta el, Vettel sorozatos hibákat vétett, ami Kanadában a győzelmébe került neki.

Emellett rengeteg taktikai döntés miatt kritizálták idén a csapatot és Binottót, akinek látszólag nehezére esik kezelni a feltörekvő titán, Charles Leclerc és a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel elfajulni tűnő rivalizálást, ami a Brazil Nagydíjon ütközésig és kettős kiesésig vezetett.

