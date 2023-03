Massa ügyvédekkel akarta megtámadni a 2008-as vb-eredményt

Bernie Ecclestone nemrég arról nyilatkozott, hogy hamarabb tudtak a 2008-as szingapúri „crashgate-ről”, minthogy kirobbant volna a botrány. A korábbi F1-tulaj hozzátette, ma már másként cselekedne, és szerinte Massának kellett volna megnyernie a világbajnoki címet.

Erre reagált a szóban forgó brazil ex-F1-es is, aki elmondta, az eset idejében arra is gondolt, hogy jogi útra tereli a 2008-as világbajnokság végkimenetelére is hatással lévő ügyet:

„Bernie korábban is elmondhatta volna ezt. De ahogy mindig is mondtam, elfogadhatatlannak tartom a dolgot. Akkoriban beszéltem erről a Ferrarival és a csapat ügyvédeivel is, de azt mondták, semmit nem tudnak tenni, nincs esélyünk arra, hogy megnyerjük az ügyet.”

„De mindig is azt gondoltam – és gondolom a mai napig -, hogy ha felbéreltem volna ügyvédeket, akkor más lett volna az eredmény” – mondta Massa a Corriere della Serának.

Amikor arról kérdezték Massát, hogy Ecclestone nyilatkozata arra sarkallja-e őt, hogy ügyvédek segítségével újra belemerüljön az ügybe, így válaszolt:

„Most mégis min változtatna ez? A történetet a megfelelő igazságszolgáltatási módszerekkel már akkor fel kellett volna göngyölíteni, amikor kiderült. Más sportágakban már vontak vissza címeket, akkor miért ne lehetett volna így tenni az F1-ben is?”