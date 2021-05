Bottas karrierjének első éveit a Williamsnél töltötte, és Massa volt a csapattársa három idényen keresztül. A brazil már akkor látta, hogy a finn versenyző milyen kvalitásokkal rendelkezik. „Kiváló pilótáról beszélünk” – mondta a Motorsport.com brazil kiadásának.

„Gyors, technikás és nagyon keményen dolgozik. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy hiába van szó egy erős versenyzőről, a legjobb mellett ül. Könnyű lenne lebecsülni őt, de Hamilton tényleg a legjobb” – mondta 2008 ezüstérmese.

„Ugyanez történt Perez érkezésénél is a Red Bullnál. Ő egy olyan pilóta, akinek két-három tizedre kell lennie Verstappentől, hogy ott lehessen a küzdelemben. Fontos, hogy ne veszítse el az önbizalmát, mert talán nem látta előre, hogy ilyen nehéz lesz. Amikor egy ilyen erős versenyző ellen kell menned, akkor nyugodtnak kell maradnod fejben.”

Az tény, hogy Bottas és Perez helyzete hasonlónak tűnik ugyan, de azért sok eltérés van közöttük. Az alapvető elvárás talán az, hogy támogassák a bajnokságra leginkább esélyes csapattársat, de azért ők is szeretnének beleszólást a győzelmek sorsába.

A mexikói azonban idén került fel a Red Bullhoz, igazából most van először egy topcsapat autójában, míg Bottasnak ez már az ötödik szezonja a Mercedesnél, de még továbbra sem sikerült megszorongatnia Hamiltont, aki már most dupla annyi ponttal rendelkezik, mint ő.

Míg Perez esetében talán könnyebb kijelenteni, hogy egyelőre biztosan csak második számú, addig Bottas viszont maga is szeretne bajnok lenni, így a házon belüli csaták is eltérőek lehetnek. Egyelőre azonban látszólag csak a segítő szerepét tölthetik be az idei bajnoki csatában Hamilton és Verstappen mellett, legyenek bármilyen jó kvalitású versenyzők is.

